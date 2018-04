Det kan ofte være vanskelig å finne ut i butikken om et produkt er bra eller ikke. Derfor er en 100 prosent fornøydgaranti en god ordning for oss forbrukere. Da kan produktet prøves hjemme, og deretter tas med tilbake til butikken.

– Det skal være nok å si at man ikke er fornøyd, man skal ikke trenge en annen grunn, sier Pia Høst i Forbrukerrådet.

TV 2 hjelper deg har handlet i åtte butikker som sier de har en fornøydgaranti, for å sjekke ut om det er nok å bare ikke være fornøyd.

Pengene lett tilbake

Hos Elkjøp, Power og Europris får vi lett pengene tilbake uten spørsmål. Selv om vi har brukt varen én gang.

Dersom man har brukt en vare, men ikke er fornøyd så skal man kunne levere varen tilbake og bytte den i en ny i tilsvarende varegruppe hos XXL og G-sport. Hos begge sportskjedene har vi kjøpt et par joggesko som har blitt brukt en dag. Også her får vi brukt garantien og byttet i et par nye sko.

Hos Japan Foto laget vi en fotobok som ble bestilte på nett. Fotoboka fikk vi levert inn igjen i butikk og vi fikk pengene tilbake uten spørsmål.

BRUKT: Vi brukte joggeskoene før de ble levert tilbake. Foto: Une Marvik Hagen/ TV 2 hjelper deg

Feil svar i butikk

Nille reklamerer med at de har en 100 prosent fornøydgaranti på stearinlys. I butikken får vi pengene tilbake når vi sier vi ikke er fornøyd med lysene. Men vi får beskjed om at vi må ha en bedre grunn enn at vi ikke er fornøyd neste gang.

I en e-post skriver Nille at svaret TV 2 hjelper deg fikk i butikken er feil. Det at du ikke er fornøyd er nok til å få pengene tilbake.

Må sende bilde

Euroflorist har også reklamert med en 100 prosent fornøydgaranti på nettsiden sin. Men når TV 2 hjelper deg ringer, for å si at vi ikke er fornøyd med buketten vi fikk, får vi til svar at vi må sende inn bilde slik at Euroflorist kan vurdere saken.

Etter noen dager får vi til svar på e-posten:

«Etter å ha undersøkt bildet som du har vært så vennlig å sende oss, kan vi konstatere at levert bukett holder farge og form som det bestilte produktet og derfor oppfyller våre vilkår. »

Forbrukerrådet mener at man da ikke kan si at man har en 100 prosent fornøydgaranti.

– Her ser det ut som om Euroflorist har vurdert sin egen leveranse opp mot den bestillingen de har mottatt, og om den dekker det man har bestilt. Og så er de fornøyd med blomsterbuketten som er sendt ut, men ikke kunden. Og da er det ikke en 100 prosent fornøydgaranti, sier Høst.

Fjerner garantien

Euroflorist vil ikke møte TV 2 hjelper deg til et intervju, men svarer i en e-post at de nå har slutta å bruke uttrykket 100% fornøydgaranti, fordi de ønsker at det skal være tydelig hva de lover kundene.

De har også gjort det lettere å oppfatte at «Dekoratørens valg»-bukettene er unike og dermed kan avvike fra bildene.