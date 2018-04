En morgen våkner Lewis Alexcander Anthony opp med smeltet sjokolade på hendene og på puten.

Likevel kan han ikke huske at han har spist noe før han la seg.

Uten at han får det med seg, kan han spise 15 kanelboller og 3 liter is, midt på natten.



– For to år siden oppdaget jeg at det var mat i sengen. Da skjønte jeg ikke hva som hadde skjedd fordi jeg hadde ikke mat der da jeg la meg, sier Anthony.

– Hva i all verden?

– Hva i all verden er det som foregår, tenkte jeg da.

Siden har det ifølge Anthony gått i perioder der han spiser i søvne om natten. Han mener det ikke et stort problem.

– Det har vært tilfeller der jeg har vært våken og stått opp for å spise, men det har også vært ganger der jeg også spiser i søvne, forteller han.

Til daglig jobber han med service i Obos og er spinninginstruktør på SatsElixia. Det var her han en dag fortalte om nattspisingen sin, og lurte på om det er flere som opplever det samme.

– Uvanlig

Ifølge Fedon Lindberg, spesialisten i indremedisin, finnes det ikke tall på hvor mange som gjør dette i søvne. De som derimot står opp og spiser i våken tilstand er noe annet.

– Det her er ihvertfall en diagnose og regnes som en forstyrrelse eller sykdom, sier indremedisineren.

Smeltet sjokolade: Når han spiser sjokolade om natten kan han våkne til dette. Foto: Privat

Her viser Lindberg til at det er 1,5 prosent av befolkningen som bevisst spiser om natten. Dette kalles for nattespisersyndrom.

– Det andre kalles for en søvnrelatert spiseforstyrrelse og der spiser man i søvne. Her kan man spise bisarre ting og noen kan også skade seg fordi man kutter seg når man skal lage mat, sier han.

Anthony sitt tilfelle er mindre vanlig og man vet ikke om hvor mange som opplever dette.

– Det er grunn til å ta det alvorlig hvis man har dette, sier Lindberg.

Selv tror 27-åringen at han rett og slett er sulten på natten.

– Jeg trener mye i løpet av dagen og jeg tror kanskje at jeg spiser for lite i løpet av dagen, sier han.

Se hvilke råd han får av Fedon Lindberg øverst i videovinduet.