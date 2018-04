For å fortsette i dyremetaforenes verden, så var det en temmet og dressert skikonge som møtte media etter sitt offisielle landslagscomeback.

Selv om det var ventet, så synes jeg det var en underlig seanse som utspilte seg i Holmenkollen. Northug var uvanlig ydmyk på den ene siden, men samtidig ekstremt offensiv på den andre.

Han sa rett ut at det sportslige opplegget han har kjørt de siste to sesongene ikke har vært bra nok. Treningen hadde blitt for tøff - særlig i høyden inn mot sesongstart.

Det at han returnerer til landslaget skyldes ene og alene at han endelig forstår at han trenger hjelp og kompetanse til å nå målet om igjen å bli verdens beste skiløper. Og det er på den veien at Northug har svelget en flokk kameler. For bare noen måneder siden trodde han åpenbart at ingen andre enn han selv var best skikket til å få han i stand til å vinne skirenn.

Blir han ikke verdensmester i Seefeld, så kan vi allerede nå gi han en ny tittel. Northug er allerede verdensmester i kamelsvelging.

Og det mener jeg utelukkende positivt. For det krever faktisk både styrke, selvinnsikt og mot for å greie det. Og det kreves en enorm vilje og motivasjon for å gjøre de forandringene som trengs for å nå sine mål. Så kan man håpe kamelene gir mye sunn næring i en kropp som er sulteforet på suksess.

For målet er enkelt. Han skal bli best. Igjen. Han er sikker på at han kan slå Klæbo i sprint, eller Bolsjunov og Sundby på distanse.

For nå er det bare det sportslige som teller.

Det var derfor han IKKE ombestemte seg for å bli landslagsløper etter at Skiforbundet dumpet Coop som sponsor. Eller at han nå aksepterer at han må kvitte seg med RedBull-avtalen etter ti års samarbeid. Pengene betyr ikke noe i forhold til de sportslige målene.

– Å være med på landslaget gir meg også noen nye muligheter, var Northugs egen konklusjon på at han mister noen av sine gamle samarbeidspartnere.

Og slik snakker bare en mann som er motivert for å vinne igjen.

Og det er derfor Northugs comeback er gode nyheter for alle som er glade i langrenn. Bortsett fra konkurrentene, kanskje.

For de siste to årene har herrelangrenn vært fattigere uten Northug i toppslag. Selv om det er mye støy og moro med mosvikingen utenfor sporet også, så er det jo primært hans vanvittige egenskaper som langrennsløper som er grunnen til at han er så elsket - eller så hatet - som idrettsmann. Han er så ekstrem, og så unik. I toppform er det sportslige repertoaret hans helt uten sidestykke i langrennshistorien.

Men: Kan vi egentlig tro på han når han sier at han kan bli best igjen?

Jeg heller mot et «ja» her. Hvis ikke tror jeg ikke at han ville ha gjort det. Jeg tror Northug har hatet så intenst å bli ydmyket sportslig de siste årene, at han ikke så noe annen mulighet enn å gå tilbake til flere av de samme menneskene som har gjort mye for å motarbeide han de siste årene.

Det sier egentlig alt.

Oppi alt alvoret så vi heldigvis at Northug ikke har tenkt å bli like kjedelige som resten av de formstøpte «et løp av gangen»-utøverne som stadig popper ut av langrennskverna til NSF.

Han kunne selvsagt ikke garantere at det ikke kom til å bli noe nytt utenomsportslig bråk. At han umiddelbart også utnevnte seg selv i en farsrolle for å roe ned Emil Iversens bruk av Instagram, vitner om at både selvironien og replikken fortsatt er på plass.

Også den er elsket og hatet.

Og kanskje derfor var det jeg ante en skrekkblandet fryd i stemmen til Vidar Løfshus da han ønsket skikongen velkommen tilbake. Han vet at comebacket sannsynligvis blir mest på godt, men noe vondt kommer det også til å bli. Garantert.

Får man Petter Northug, så må man ta imot hele pakken. Det vet Løfshus bedre enn noen.

Men noe bedre gave kunne strengt tatt ikke Skiforbundet fått. De har fått landets største idrettskjendis servert på sølvfat, sirlig innpakket og med gullsløyfe rundt.

Da er det bare å glise bredt, pakke forsiktig opp og ta vare på den så godt de bare kan.