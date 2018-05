Du har kanskje vurdert å reise til Gran Canaria i sommer, og bruker derfor Ipaden hjemme til å sjekke ulike nettsteder som tilbyr fly og hotell.

Når du sjekker Facebook på telefonen et par minutter senere, dukker det opp reklame for fly til Gran Canaria. Det samme skjer når du går inn på Finn, og også når du går inn på Instagram.

Du kommer på jobb dagen etter, og jammen dukker det opp annonser for hoteller på Gran Canaria på ulike nettsider når du går inn på jobb-PCen.

Hvordan er dette mulig?

Hadde gode intensjoner

Fenomenet kalles «retargeting», og er ikke noe nytt. Men selv om det har eksistert i mange år, er det fortsatt lett å bli forbauset over hvordan reklame for enkelte produkter ser ut til å forfølge deg på nett.

– Når reklame følger deg er det flere ting som kan ha skjedd. Kort fortalt skyldes det at vi legger igjen små informasjonskapsler når vi besøker et nettsted eller en app, sier teknologiekspert og byråleder i Coxit, Magnus Brøyn, til TV 2.

Opprinnelig var disse informasjonskapslene, som kalles «cookies», ment for å huske preferansene dine på en nettside, som hvilket språk du foretrekker og passordene dine.

– Det dreide seg om å gjøre internettopplevelsen bedre, men ble raskt utnyttet av de som vil selge produkter og tjenester, sier Brøyn.

– Et helhetlig økosystem

Cookiene kan inneholde mye informasjon om oss, og denne informasjonen har stor verdi for annonsører.

På AutoExpress.co.uk dukket det opp reklame for hotell i Roma nederst til høyre på siden. Dette er det samme hotellet jeg hadde søkt på mange dager i forveien.

– Det er bedre å bruke penger på å annonsere til dem man vet er interessert i noe, enn å bruke penger på reklame til de man ikke aner hva skal, sier Brøyn.

Retargeting er altså det som skjer når du ser på et produkt på en nettside, og reklame for produktet eller nettsiden dukker opp andre steder.

Nettsteder som ønsker å treffe deg med sine annonser, kan enkelt forklart installere en såkalt pixel på nettsiden sin, som er en liten kode. Når pixelen ligger inne, bruker den cookies til å samle informasjon om hva du gjør inne på nettsiden.

Denne informasjonen blir for eksempel sendt til Facebook, som dermed kan vise deg annonser basert på din aktivitet inne på nettsiden.

– Systemet er ganske komplett. Vi kan snakke om et helhetlig økosystem, der du og jeg er varen som har verdi, sier Brøyn.

Kanskje greit?

Det finnes ulike verktøy for retargeting som nettsteder kan ta i bruk, og Facebook Pixel er kun en av dem. Hvilken som helst nettside som ønsker å reklamere for seg selv, kan installere en pixel som sender informasjon om din aktivitet til Facebook eller andre annonse-leverandører.

Hvis du ikke ønsker å bli forfulgt av reklamene, er det et par grep du kan gjøre for å hvert fall forsøke å begrense omfanget.

– Du kan skru på Adblock, som skal hindre at du ser reklame på nettet. Du kan også surfe på internett inkognito, da vil ikke cookies samle informasjon i samme grad, sier Brøyn.

Han sier også at å slette cachen i nettleseren vil hjelpe. Men da må du være oppmerksom på at du også sletter passord og innstillinger du har lagret.

– Selv om det er mye man kan gjøre, er det uansett ikke så enkelt. Facebook vet mye, Twitter vet mye, Instagram vet mye, også videre. Kanskje er det også greit at annonser er relevante for oss, i stedet for at du ser noe du ikke har noen interesse for, sier Brøyn.

Teknologieksperten sier folk ikke bør være bekymret, men at det kan være lurt å være opptatt av og tenke gjennom det som foregår.

– Å leve uten sosiale medier er i bunn og grunn umulig for de fleste. Men man bør tenke seg om hva man selv synes er greit og ikke.