Det har kommet mange reaksjoner etter at Vålerenga-supporterne stilte med en rekke bannere i kampen mot Molde som kan identifisere voldtektstiltalt Molde-spiller.

«Sex krever samtykke håper du mister såpestykket», «selv om noen sover gjelder fortsatt Norges lover», med hentydning til Molde-spilleren som er tiltalt for en såkalt sovevoldtekt, er noen av ytringene under kampen på Intility Arena, søndag kveld.

Klanen sendte også ut en tweet der de skrev: «Intility Arena er en voldtektsfri stadion».

Oppretter sak

Fotballforbundet hadde et møte i juridisk avdeling i dag hvor det ble besluttet å sende denne saken videre til påtalenemda.

– Det er naturlig at påtalenemda oppretter sak i dette tilfellet. De må vurdere om de vil anbefale sanksjoner, sier kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik.

– Mange opplever nok innholdet på bannerne som forhåndsdømming og ved et tilfelle skal spilleren også ha blitt navngitt. Det er vi kritiske til. Ingen er dømt i denne saken, sier Haavik.

Molde reagerte sterkt på bannerne og rapporterte saken inn etter kampslutt.

– Dette er ikke greit. Vi har gitt arrangør og delegat beskjed, sa Molde-direktør, Øyvind Neerland i en SMS til TV 2 Sporten.

Vålerenga-direktør, Erik Espeseth reagerer på egne fans, men vil avvente en eventuell beslutning fra påtalenemda.

– Jeg har ikke fått noen informasjon fra NFF om dette, men gitt at denne saken sendes til påtalemnemda opprettholder vi vårt standpunkt. Denne gangen gikk de over streken. Vi har en god kommunikasjon med våre supportere og skal møte de til et planlagt møte før neste kamp. Da vil vi blant annet ta opp dette, sier han til TV 2.

– En vurdering klubben må gjøre

​Forrige helg stilte Lillestrøm-fansen med et banner på Molde Stadion hvor det stod: «MOT Voldtekt». Denne beordret Molde fansen til å fjerne.

– Vi mener det må være høy terskel for å nekte fansen å ytre seg. Banneret, «MOT Voldtekt», mener vi er innafor, sier NFFs kommunikasjonssjef.

Molde-spilleren står tiltalt for en såkalt sovevoldtekt, men han hevder sin uskyld. Saken skal opp i Romsdals tingrett 14.august.

Det har blitt stilt spørsmål ved Moldes vurdering av om spilleren burde spilt kamper før en dom foreligger i saken.

– Dette er en vurdering klubben selv må gjøre, men i verste fall kan denne spilleren være uskyldig og da vil det å ikke spille over så lang tid være en stor belastning, sier Haavik.