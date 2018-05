– Jeg så etter drømmebilen, men den fantes ikke. Så da bestemte jeg meg for å bygge den selv.

Dette sitatet kommer fra Ferry Porsche. Og slik startet 70 år med intens sportsbilhistorie.

Den aller første bilen som bar Porschenavnet ble registrert 8. juni 1948. Det var 356 "No.1" En åpen roadster. Det var dagen da Porsche-brandet oppsto.

356 gjorde Ferry Porsches drøm om en sportsbil til en realitet.

No 1. Den første Porschen noen sinne og med en stolt eier som her hendene godt plassert nede i lommene.

Boble-stemplet henger fortsatt igjen

– Hans syn på den tiden inneholdt alle verdiene som fremdeles definerer merkevaren den dag i dag.

Det sa Oliver Blume, styreformann i Porsche AG, på en høytidelig tilstelning på Porsche-museet i hjembyen Stuttgart nylig.

Han la også til: – Tradisjon er en forpliktelse. Uten vår tradisjon og uten våre kjerneverdier, ville vi ikke være der vi er i dag.

Porsche 356 var altså den første.

Modellen er bygget på VW Type 1 (Bobla), som Ferdinand Porsche senior hadde designet. Akkurat som Bobla var 356 en firesylindret, luftkjølt, bakhjulsdrevet bil med motoren bak. Karosseriet var av egen design, mens mekanikken som motor, understell og chassis var hentet fra Volkswagen. Tidlige 356-prototyper hadde karosseri av aluminium, men dette viste seg å være både dyrt og komplisert. Påfølgende eksemplarer hadde karosseri av stål.

Porsche fant raskt ut at dette var lite hensiktsmessig å bruke så mye VW-deler i bilen. Store deler av bilen ble redesignet med større fokus på ytelser. På de siste modellene av 356 var det få felles komponenter mellom bilene. Allikevel henger forsatt Boble-stemplet igjen, den dag i dag...

En helt ny 911 fra 1964. Legg også merke til de nye 356-ene i bakgrunnen.

Kjøreegenskaper og kvalitet

356 fikk imidlertid en kjølig mottakelse ved introduksjonen i 1948, men utover 1950-tallet oppnådde den etter hvert stor anerkjennelse. Mye takket være sin svært gode aerodynamikk, kjøreegenskaper og generelt god kvalitet.

Den ble produsert i et antall av nesten 80.000 biler fram til modellen utgikk i 1965. Suksessen var et faktum.

356-modellen var da allerede erstattet med det som skulle komme til å bli en enda større suksess. Nemlig legendariske Porsche 911, i 1963. En modell som fortsatt lever i beste velgående og som er produsert i mer enn én million eksemplarer.

Et antall som er så høyt at selv ikke de største optimistene kunne drømme om det.

Dette er en av verdens eldste 911-er

Etterfølger med V8-motor?

911 ble en suksess og en legende. Selv om det har skjedd mye underveis er bilen fortsatt tro mot det opprinnelige konseptet.

Det har da også vært usikkerhet rundt den hekkmotoriserte bilen. Ikke minst på 70-tallet. Da Porsche kom med flere frontmotoriserte biler, slik som 924, 944 og ikke minst 928 med V8-motor foran, som mange trodde kom til å bli etterfølgeren. Men den seige 911-modellen overlevde samtlige av disse.

Også i motorsportsammenheng har Porsche hatt mange legendariske biler som har sikret merket mye heder og ære. Det burde være nok å nevne legendariske løpsbiler som blant annet Porsche 935 og 917, om man skal plukke fram bare et par.

De senere årene har 911-modellen blitt supplert med SUV-ene Cayenne og Macan, den større Panamera og den mindre Boxster/Cayman.

Selv om det har vært noen bølgedaler underveis, har Porsche de siste årene vært en svært god butikk og merket har aldri solgt flere biler.

Også Porsche ser for seg en elektrisk framtid. Dette er deres kommende Mission e.

Er forberedt på 70 nye år

Akkurat nå tyder mye på at framtiden er elektifiserte biler. Også denne ballen er Porsche på. De har lansert ladbare hybrider og ikke minst knyttes det stor forventning til elbilen Mission E. Dog uten at men vet noe om hva framtiden kan bringe.

Vi startet denne artikkelen med et sitat. Vi kan avslutte den med et annet. Også dette fra Oliver Blume, styreformannen i Porsche AG.

– Vi planlegger å opprettholde standarden for teknisk ekspertise satt av Ferry Porsche godt inn i fremtiden. Intelligent dynamisk mobilitet har en god fremtid foran seg. Vi har solid teknologisk kompetanse, kreative medarbeidere og unik lagånd.Vi har dermed det som trengs for å sikre at Porsche-merkevaren fortsetter å fascinere i ytterligere 70 år!

Det må være godt nytt for alle Porsche-entusiaster. Og de er det jo ikke så rent få av.

