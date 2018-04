Etter flere års pause, er Seat nå tilbake i det norske markedet.

Satsingen er i gang denne uken, og her skal det tenkes nytt. Seat skal ikke ha forhandlere eller tradisjonelle bilbutikker. I stedet får merket i starten tre showrooms, i Bergen, Trondheim og på Ulven i Oslo.

I tillegg er ulike pop up-konsepter på gang. Konseptet skal testes ut i Norge, før resten av verden står for tur.

Fem klikk

– Så vidt vi vet er det ingen bilmerker som har en forretningsmodell lik vår. En heldigital kundereise, med utelukkende salg via Seat.no, er en viktig del av modellen. Det samme er hvordan vi samarbeider med Hyre og tenker mobilitet på en helt ny måte, sier Tor Anton Bjørge, som er direktør for Seat Norge.

Seat gjør det svært enkelt for kundene. Bare fem klikk er det som skal til for å kjøpe ny bil.

Første steg er å velge utstyrsnivå. Deretter velger kunden hvilken motor bilen skal ha, før fargen bestemmes. Så velges tilbehør – før utsjekk og finansiering. Fire modeller er på plass i Norge: Ibiza, Leon, Arona og Ateca.

– Er det skummelt å kjøpe denne Seaten?

Fire Seat-modeller lanseres nå i det norske markedet.

Samarbeidspartnere

Prøvekjøring vil skje gjennom et utstrakt samarbeid med bilutleieaktøren Avis gjennom bildelingstjenesten Hyre, eller via Seats tre showroom. Service og utlevering av bilene gjøres i samarbeid med 20 forhandlere over hele landet.

Seats mål skal være at modellen man nå presenterer i Norge skal bli førende for den digitale transformasjonen for merket internasjonalt. Norge er et av Europas mest digitaliserte land, og et marked som ligger i forkant av trendene.

Cupra skal stå på egne bein som merke

Kommer med elbil

I starten satser Seat kun på bensinmotorer i Norge Merket har per i dag ikke noen elektriske drivlinjer, men dette er ikke langt unna. I 2020 lanseres merkets første fullelektriske modell, med en rekkevidde på inntil 500 kilometer, bygget på Volkswagen-gruppens MEB-plattform.



Bilen vil utstyres med selvkjørende teknologi og et markedsledende infotainment-system, lover Seat.

Den kanskje aller mest interessante modellen for vårt marked i dag, er SUV-en Ateca, som i praksis er søstermodellen til populære VW Tiguan.

