Petter Northug er tilbake på landslaget. 32-åringen var en del av sprintlandslaget landslagssjef Vidar Løfshus presenterte mandag ettermiddag.

– Først og fremst er jeg glad for å være tilbake. Det er en artig og spennende utfordring. Det er typer på sprintlandslaget som er lik som meg. Jeg tror jeg har mye å bidra med. Jeg tror jeg har mye å bidra med som kan forsterke gruppen, sier han.

– Å ha en trygghet med verdenscuprenn før jul og Tour de Ski er absolutt viktig, fortsetter han.

Northug må gi slipp på sponsoravtalene med Coop og Red Bull for å bli en del av landslaget igjen.

– Det er sånne veikryss man kommer til. Man må gjøre en del valg når man går inn på lag. En del ting detter bort, andre ting åpner seg. Det er sånn det er, sier han.

Mosbyggen har gått på en smell i forkant av begge de siste sesongene. Han innrømmer at han har trent tøft.

– Hvis man skal være med i toppen må man tørre å tøye strikken. Det har jeg gjort, og noen ganger har det nok bikket litt over. Andre ganger har det gått bra. Sånn er det i dette gamet, sier han.

– Har du vært dumdristig i høyden de siste sesongene?

– Ja, det er ikke tvil om jeg har kjørt hardt. Jeg har kanskje kjørt litt for tøft. Da tar det lenger tid for kroppen å hente seg inn, sier han.

Ønsket Northug velkommen tilbake

​Forholdet til Vidar Løfshus har ikke vært det beste. Spesielt da Northug ble vraket til Kuusamo gikk det en kule varmt.

– Det er sånn med idrettsutøvere at når det ikke går din vei, blir du sint. Jeg ønsker å prestere på det ypperste nivået. Det hadde vært noe galt om jeg ikke hadde blitt sint. Det skal være lov å ha litt følelser, sier Northug, som ikke vurderte å legge opp.

– Tanken er jo der når det butter mot og ting ikke fungerer, men når kroppen spiller på lag er motivasjonen der for å gjøre den jobben som kreves.

Han forteller at han nylig tok avgjørelsen om å returnere til landslaget.

– Det er en prosess som har foregått den siste måneden. Avgjørelsen var tatt rundt NM-tiden. Da hadde jeg den informasjonen jeg trengte for å gå inn på laget igjen.

Det valget gleder landslagssjef Løfshus.

– Det er en sann glede å få Petter tilbake i laget. Vi har ikke vært like enig de siste fire årene, men nå er han tilbake. Det har vi veldig tro på. Velkommen tilbake, sa Løfshus.

OL-sesongen 2017/18 ble den andre skuffende på rad for 32-åringen.

Først ble han vraket – til enorm skuffelse – til verdenscupåpningen, før han ble vraket til Tour de Ski. Northug la ikke skjul på at det var med å ødelegge for OL-håpet.

Stikk til Iversen

​Nå gjør han landslagscomeback for å satse mot VM i Seefeld. Northug håper han kan nærme seg Johannes Høsflot Klæbo i løpet av sesongen.

– Jeg håper jeg kan utfordre Klæbo på oppløpet. Han går så fort at det er vanskelig å være med inn på oppløpet. Det er det man første og fremst må konsentrere seg om. Jeg må trene rett og mye, sier han.

Northug sendte også et lite sleivspark i retning Emil Iversen, som har vært svært ivrig på sosiale medier etter sesongslutt.

– Fortsetter det slik blir Instagram-kontoen stengt. Det er ikke lov å vise for mye hud. Jeg føler at jeg skal ta en farsrolle for sånne som jakter følgere mer enn treningstimer, gliser Northug.