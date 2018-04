Rolls-Royce Cullinan er bilen som skal sette et klart og tydelig punktum for SUV-kappløpet. Her er ingen over. Her er ingen på siden.

Rolls-Royce har jobbet med SUV-en siden 2014. Nå er det like før den skal vises første gang. I forkant av det jobber PR-apparatet til Rolls-Royce på høygir.

De har allerede sendt ut videoer av en kamuflert Cullinan på test flere steder i verden. Nå har turen kommet til Dubai, det klippet kan du se øverst i denne saken.

Bak lukkede dører

Apropos visning: Når en så eksklusiv bil skal lanseres, må det naturligvis gjøres på en spesiell måte. Rolls-Royce inviterer til flere eventer i sommer, der spesielt inviterte gjester skal få se den bak lukkede dører. Hvem disse er, blir naturligvis ikke offentliggjort. Men det handler blant annet om eksisterende kunder og "venner" av merket.

Cullinan bygger for øvrig på samme skalerbare plattform som nye Rolls-Royce Phantom. Det er også ventet at Cullinan vil få samme motor som denne. Vi snakker om en V-12 med to turboer og et slagvolum på 6,75 liter.

Verdens rikeste får snart et nytt leketøy, når Rolls-Royce kommer med SUV.

Ikke lenger hemmelig...

Det er slutt på den tiden da Rolls-Royce hemmeligholdt effekten. Motoren skal yte 563 hestekrefter, men vel så imponerende er momentet på hele 900 Nm som er tilgjengelig allerede ved 1.700 o/min.

Ytelsene er ikke kjent ennå, men vi snakker trolig om under 5 sekunder fra 0-100 km/t, mens toppfarten skal være 250 km/t. Det er absolutt anstendige ytelser for en stor og tung bil som dette blir.

Hva den kommer til å veie er ikke kjent, men vi kan jo nevne at den mindre Phantom veier 2,5 tonn.

Får bil neste år

Bilen skal også ha et avansert og solid firehjulsdrift-system for å kunne garantere skikkelig framkommelighet.

Cullinan begynner altså å nærme seg produksjonsklar. Det er ventet at det åpnes for bestilling i andre halvdel av 2018 og at de første kundene får bilene sine i 2019.

Hva den kommer til å koste? Om du må spørre om prisen, så har du ikke råd til den!​

