Lørdag kunne TV 2 avsløre at skikongen hadde takket ja til tilbudet om en plass på sprintlandslaget for å satse mot VM i Seefeld.

Under mandagens pressekonferanse bekreftet Skiforbundet comebacket.

– Jeg er først og fremst veldig fornøyd med å få Petter tilbake på landslaget. Jeg tror det er den riktige plassen for ham å utvikle seg. Det vet Petter at jeg har ment i mange år, mens jeg vet at Petter måtte prøve noe nytt i 2013 for at han skulle fortsette som langrennsløper, sier Vidar Løfshus.

– Sammen med mange andre er han en av dem som har betydd desidert mest for norsk langrenn og den oppsvingen vi har hatt. Petter skal bidra til å løfte laget til nye høyder, slår landslagssjefen fast.

Hetland ferdig

I tillegg bekreftet landslagssjefen at Tor-Arne Hetland er ferdig som landslagstrener. Løfshus bekreftet at det var slitasje mellom utøverne og Hetland.

Eirik Myhr Nossum tar over for Hetland på midlertidig basis, mens Roar Hjelmesets fremtid ennå ikke er avklart.

– Hetland har ett år igjen av kontrakten. Han er et stort trener- og ledertalent, så vi ønsker å ta vare på ham i Norges Skiforbund i en funksjon. Så får vi se hva vi ender opp med, sier Vidar Løfshus.

Arild Monsen fortsetter som sprinttrener.

– Han har ikke skrevet under på en ny kontrakt ennå, men det regner jeg med at vi blir enige om, sier Løfshus.

– Motivasjonen er tilbake

Myhr Nossum, som er kamerat av Northug og vært treneren hans tidligere, mener skikongen har funnet gnisten igjen. Den midlertidige allround-treneren trekker paralleller til da Northug først ble en del av landslaget, og gjorde alt for å bli verdens beste.

– Jeg ser en slags besettelse på at han ønsker å slå Klæbo, Bolsjunov og Ustjugov – dem som på sett og vis har tatt over litt hegemoniet på å avslutte løp godt. Jeg ser på det litt som i Falun da han kom tilbake, sier Nossum til TV 2, og tilføyer at han har kjempetro på at Northug kommer tilbake.

Slik er landslagene

Allround-landslaget for herrer:

Martin Johnsrud Sundby

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Emil Iversen

Sjur Røthe

Didrik Tønseth

Niklas Dyrhaug

Sprintlandslaget for herrer:

Johannes Høsflot Klæbo

Sondre Turvoll Fossli

Sindre Bjørnestad Skar

Eirik Brandsdal

Pål Golberg

Finn Hågen Krogh

Petter Northug

Kvinnelandslaget:

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Therese Johaug

Ragnhild Haga

​Ingvild Flugstad Østberg

Heidi Weng

​Kari Øyre Slind

Kathrine Harsem

Maiken Capsersen Falla

Tiril Udnes Weng

​Mari Eide

– Kan hjelpe ham tilbake til toppen

Northugs avgjørelse om å returnere til landslaget tas godt imot av Langrenns-Norge. Marit Bjørgen tror comebacket også vil gi de unge løperne et løft.

– Jeg tror det kan hjelpe Petter tilbake til toppen. Selv om Johannes (Høsflot Klæbo journ. anm) allerede har oppnådd mye, så er jeg sikker på at han kan lære mye av Petter. Dette blir en vinn-vinn-situasjon, sa Bjørgen til TV 2 på lørdag.

Også Martin Johnsrud Sundby stiller seg bak avgjørelsen.

– Jeg tror alle egentlig er fornøyd med hvordan det er blitt nå. Skisporten er tjent med det, og Petter er tjent med det, sa Johnsrud Sundby til TV 2.

For Northugs del ble det en svært frustrerende OL-sesong. Først ble han til stor skuffelse vraket til verdenscupåpningen i Ruka, før han ble vraket til Tour de Ski. TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad tror landslagscomebacket vil gjøre det enklere for skikongen å forberede seg til VM i 2019.

– Dette gir Petter forutsigbarhet og trygghet i sesongforberedelsene. Han trenger for eksempel ikke prestere i sesonghåpningen på Beitostølen for å få gå de første verdenscuprundene, påpekte Skinstad på lørdag.