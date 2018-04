Da Dexy Leigh (23) la datteren Connie Rose 6. mars i år, fikk det katastrofale konsekvenser, skriver BBC.

23-åringen, som bor i Dundee i Skottland, la jenta i senga sammen med flere bamser – deriblant en 60 centimeter lang kosebamse.

Meningen var at alle bamsene skulle gjøre at Connie ikke falt mellom senga og veggen og slo seg.

Da Dexy morgenen etter skulle vekke Connie, var jenta død.

Dexy forsøkte å gjenopplive henne med hjerte- og lungeredning, men til ingen nytte.

Også ambulansepersonellet, som kom til stedet kort tid etter, forsøkte å gjenopplive Connie.

BADELØVE: Connie smiler fra øre til øre i badekaret. Foto: Connie Rose Awareness

– Jeg husker ikke hva de sa. Jeg hørte bare «jeg beklager». Jeg løp inn på rommet og tok henne opp og klemte henne. De lot meg kose med henne i en god halvtime, og jeg bare fortsatte å klemme henne mens jeg håpte at hun skulle åpne øynene, eller ta tak i meg eller noe, sier Dexy til nettstedet.

Gravlagt med ballonger

21. mars ble Connie gravlagt, omringet av hundrevis av mennesker som holdt rosa ballonger.

Rosa var Connies favorittfarge.

– Jeg vil at folk skal innse at det du bruker for å trøste og betrygge babyen kan være farlig. Du tror aldri at noe som dette kan skje. Bare det å rydde ut av barnas seng når de sover kan utgjøre en stor forskjell. Forhåpentligvis kan dette gjøre at det ikke skjer med andre, sier den sørgende moren.

Råd og hjelp på Facebook

Legene mistenker at Connie ble kvalt etter at hun havnet under den store kosebamsen.

– Det var det verste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg vil ikke at noen andre foreldre skal oppleve denne smerten, sier Dexy, og forteller at hun nå har startet en kampanje for å advare andre foreldre mot krybbedød.

Gjennom Facebook-siden Connie Rose Awareness vil hun gjøre foreldre oppmerksomme på farene som kan oppstå ved å legge små barn sammen med for eksempel store kosedyr i senga.

I et innlegg på Facebook-siden skriver Dexy at hun skylder på seg selv.

«Jeg stod opp for å gjøre min eldste klar for skolen, og fant mitt yngste barn død. Jeg har skyldt på meg selv siden hun døde av kvelning, da jeg hadde fylt hele den ene siden av senga hennes med teddybjørner, og satt en stor bamse oppå de mindre bamsene, for å unngå at hun falt ned på siden av senga. Hun gjorde akkurat dét – men hun havnet under den store bamsen, og sovnet sammen med englene», skriver hun.

Og:

«Alt jeg kan tenke på, er at hvis jeg ikke gjorde det, hadde hun fortsatt vært her. Kanskje hadde hun bare hatt en liten kul på hodet. Det er mange 'hva om' nå. Jeg vil at alle foreldre skal vite om dette. La dem ramle – ikke fyll små hulrom med myke ting. Bare la det være».

ADVARER: Dexy Leigh har opprettet en Facebook-side for å advare andre foreldre. Foto: Connie Rose Awareness

Håper historien redder liv

Hun skriver videre at hun håper at hennes historie kan føre til at andre foreldre unngår det samme som henne.

«Jeg håper at prinsessen min sin tragiske historie kan redde en annen sin baby sitt liv. Jeg savner deg, Connie. Livet er noen ganger urettferdig», skriver hun.

Dexy sier at hun ofte la mange bamser i Connies seng for å unngå at jenta slo seg i veggen.

– Jeg la noen bamser rundt i senga slik at den lille jenta mi ikke skulle falle og slå seg – men så var det bamsen som drepte henne, sier Dexy til nettstedet.

Landsforening advarer

Landsforeningen uventet barnedød skriver at krybbedødsforskning tyder på at flere faktorer må virke sammen for å utløse krybbedød.

Den største risikofaktoren ligger i barnets sovemiljø fra fødselen, og de knyter spesifikke risikofaktorer til dette:

Myk eller slitt madrass

Uegnet sengetøy, tunge dyner, flere kosedyr og lignende

Bruk av lue inne

Tildekking av barnevognsåpingen

Bruk av pute i barnesengen

Teppe/klut over ansiktet

Sove på langhåret saueskinn

Landsforeningen advarer mot bruk av blant annet kosedyr i senga, og oppfordrer foreldre til å til nød bruke ett lite kosedyr i barnas seng.

«Sørg for at barnet har frie luftveier ved at det ikke får dynen over hodet, eller ansikt ikke blir tildekket av kosedyr, kluter m.m. Unngå bruk av pute, sengekantbeskytter, babynest (innretning til bruk i foreldreseng/sprinkelseng med myke kanter) og myke kosedyr i sengen, ha til nød kun ett lite kosedyr».

Forebygging av krybbedød: Krybbedødsgåten er ennå ikke løst, men vi vet mye om hva man kan gjøre for å redusere risikoen for krybbedød betydelig. Legg barnet til å sove på ryggen fra fødselen av

Røyking bør unngås i svangerskapet og i barnets nærmiljø

Sørg for gode pusteforhold i senga Unngå for varmt sovemiljø

Unngå tepper foran vogna La barnet sove i egen seng på foreldrenes soverom

Sørg for forsvarlig samsoving

Regelmessig bruk av smokk

La barnet sove på en fast og ren madrass

Amme barnet om mulig Kilde: Landsforeningen uventet krybbedød

