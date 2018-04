Vi har (endelig!) lagt vinteren bak oss. Nå merkes det virkelig at våren er her.

Det er gode nyheter for mange bobil- og caravanentusiaster.

Hvis du ikke har bobil allerede, kan det jo være smart å sjekke bruktmarkedet. Her ligger det mye forskjellige til salgs, ulike prisklasser.

Blant det mer ekstreme, er en god gammel traver: Mercedes Geländewagen. Akkurat nå kan du få en 1988-utgave av SUV-en ombygd til bobil.

Da skal det mye til før du må snu på grunn av dårlig vei ...

Veteranbil

Siden dette er en 1988-modell, kan du for øvrig glede deg over at det er en veteranbil. Det betyr billig forsikring, lav årsavgift og lav ligningsverdi.

Du må imidlertid punge ut friske 400.000 kroner for å få kjøpe den 30 år gamle bilen.

Noe av grunnen til det, er at den kun har gått 69.000 kilometer. For øvrig hadde ikke bilen rullet mer enn omtrent halvparten av denne distansen før det ble montert fabrikkny motor, nye akslinger og byttet til en nyoverhalt girkasse. Dette ble gjort i 2007.

Ifølge annonsen kostet det rundt 250.000 kroner.

Luksus er nedprioritert – mens praktiske detaljer og funksjonelt interiør settes høyt. Faksimile: Finn.no

Klar for ekspedisjon

Selve camperdelen er spesialbygget i Tyskland, og ble påmontert i 2008/09.

Her er det blant annet dobbeltseng, sittegruppe, bord, toalett/dusjrom, varmt- og kaldtvann, kjøkken og vask. Kort sagt, det meste av det du måtte trenge for en aldri så liten ekspedisjon. Eller bare et besøk på nærmeste campingplass.

Innvendig er det trehvittt og grønt som gjelder. Miljøet er mer i tråd med den røffe bilen, enn en moderne og luksuriøs bobil. Skap og skuffer er enkle og funksjonelle.

Klikk her for å se hele annonsen

Litt mer enn vanlig

Og i tilfelle du skille dra på tur i områder der det ikke er flust av bensinstasjoner, er det ekstra dieseltank på bilen. Egne beholdere for reservebatteri og kjettingkasse er også på plass.

Luftfjæring gjør også at du kan heve og senke bilen etter behov – mens skikkelig offroad-dekk sørger for grep på vanskelig underlag.

En annen detalj som ikke er spesielt vanlig på bobiler, er snorkel! En slik bil må naturligvis kunne vade.

Dieselmotor

Når det gjelder selve bilen, snakker vi altså om legenden Geländewagen. Den har eksistert på markedet i 40 år, og blir først nå i år erstattet av en generasjon to.

Det er sitteplass til to personer og både bil og "hus" er sandbeige-farget.

Modellen vi omtaler her, har en 3-liters dieselmotor på 125 hk. Hvis du er irritert på utestengingen av dieselbiler i byene, kan du i alle fall kjøre langt, langt, bort fra MDG og co. med denne.

