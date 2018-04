Reglene for hva man kan ta med seg inn i et land varierer mye, og nordmenn som returnerer til fedrelandet bør være på vakt. De fleste kjenner til kvoteregler for blant annet tobakk og alkohol, men enkelte er kanskje ikke klar over at det finnes en øvre grense for hvor mye man kan handle for i utlandet, hvis man vil unngå å betale toll og avgifter.

Hvis du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer, kan du ta med deg varer for til sammen inntil 6000 norske kroner. Dersom oppholdet varer i under 24 timer, kan du ta med deg varer for 3000 norske kroner. Det siste er greit å være oppmerksom på dersom du for eksempel er en ivrig harryhandler.

– Hvis man går over den grensen, så må man kjøre på rødt og deklarere, forklarer Wenche Fredriksen, sesjonssjef ved Svinesund tollsted.

I tillegg er innførsel av landbruksprodukter underlagt egne regler for å unngå plante- og dyresykdommer. På sine nettsider gjør Tolletaten oppmerksom på at man trenger spesiell tillatelse for å ta med poteter til Norge, noe som gjelder uansett mengde. En rekke planter er også forbudt eller krever spesiell tillatelse, det samme gjelder kjøtt- og melkeprodukter fra land utenfor EØS.

– Jeg anbefaler å sjekke regelverket dersom man er usikker på ting man ønsker å kjøpe, sier Fredriksen til TV 2.

Hvis man ikke følger reglene og man blir stoppet i tollen, vil varene bli beslaglagt.

– Vi vil vurdere i hvert enkelt tilfelle om hvorvidt vi politianmelder. Det kommer an på mengde og slikt, men varene vil uansett bli beslaglagt.

– Risikerer man bot også?

– Det kan man risikere.

Fredriksen minner om at man heller ikke kan ta med fyrverkeri fra utlandet.

Du kan finne mer informasjon på Tolletatens nettside.