Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gangen handler det om Simca 1000, en ekte folkebil i sin tid:

Dette var en av de bilene jeg ønsket meg aller mest da jeg debuterte som bilfører, i 1963.

Simca 1000 het den, og den kom fra en fransk bilprodusent som forlengst er borte. Merket forsvant for godt med modellen Chrysler-Simca Horizon på andre halvdel av 1980-tallet. Men på slutten av 1950-årene var Simca faktisk Frankrikes nest største bilprodusent!

Prislapp: 16.000 kroner

Simca 1000 var en av fabrikkens største suksesser. Dette var en bil i det vi i dag gjerne kaller "Golf-klassen", en kompakt liten familiebil. Den ble lansert i 1962, og det forteller mye om populariteten at den ble produsert helt til 1979. Da den kom, var den moderne og forut for sin tid i tillegg til å være rimelig. Prislappen var den gang ca. 16.000 kroner.

Da den forsvant for godt, var den nok bare rimelig...

Frank Williksen har vært biljournalist i flere tiår, her er han på bilutstilling tilbake i 1982.

Oljeskift sju ganger i året!

En viktig nyhet var at bilen bare trengte oljeskift hver 5000 kilometer, takket være det "revolusjonerende sentrifugaloljefilteret". Uvanlig var det også at forstillingen bare trengte smøring etter hver 20.000 kjørte kilometer. I dag er smøring noe ingen lenger vet hva er - og oljeskift? Nesten ingen nye biler i dag trenger dette oftere enn hver 20.000 kilometer.

Med den første bilen jeg hadde - og vanlig på den tiden - var det oljeskift hver 1.500 - 2.000 kilometer. Med dagens gjennomsnittlige kjørelengde, ville det bety oljeskift minst sju ganger i året!

"Alle tingene Deres frue gjerne vil ha med seg"

Bilen var en firedørs fireseter. Motoren var bak, og der var også så mye av vekten at overstyring var et fenomen man måtte ta god høyde for.

Motoren var plassert bak, og "trengte bare oljeskift hver 5000 kilometer".

Tidstypisk var de store vindusflatene, som ga god sikt i alle retninger. Bilen ble betegnet som overraskende rommelig i sin klasse, selv om bagasjerommet foran ble begrenset kraftig ved at reservehjulet var plassert stående her i stedet for liggende på undersiden av bilen, slik konkurrentene hadde det.

Det var absolutt en sannhet med modifikasjoner når det i brosjyren het at "I bagasjerommet kan De stue bort alle koffertene Deres, og det blir plass til overs for alle de tingene Deres frue gjerne vil ha med seg" (nå får jeg vel hele feminist-Norge på nakken!).

Bilen var nesten en halv meter kortere og over 33 cm smalere enn tilsvarende modell i dag, for eksempel Peugeot 308.

Egenvekt: 730 kg

Videre fastslo man at "De behøver ikke vri Dem inn i vognen, men stiger naturlig inn i den. De sitter behagelig og kjørekomforten er fabelaktig."

Komfort, ja - bilen hadde da noe som var "en luksusvogn verdig: Varmeapparat med defroster." For "Simca 1000 temmer klimaforholdene. Hvordan enn været er, har De det behagelig".

Noe av det som har forandret seg mest gjennom årene, er bilenes størrelse. Simca 1000 i 1962/63-utgave var 3785 mm lang, 1473 mm bred og 1335 mm høy. Akselavstanden var bare 2220 mm - og her kommer en overraskelse: Bilens egenvekt var bare 730 kg.

I dag: En halvmeter lenger

En tilsvarende modell i dagleier rundt 1.100 - 1.300 kilo, og har helt andre mål. Siden Simca er borte, kan vi holde oss til en annen fransk produsent for sammenligning. Peugeot 308 tilsvarer i dag det Simca 1000 var tidlig på 1960-tallet.

Slik ser tallene ut for denne bilen:

Lengden er 4253 mm, nesten en halv meter lengre. Bredden er 1804 mm, en økning på hele 330 mm, og akselavstanden er for Peugeot 308 2620 mm. Egenvekten er fra ca. 1.100 kg, og Peugeot 308 er selvsagt en femseter.

Stolt over bilen, og sikkert også over flyet, som ser ut til å være Sud Aviation Caravelle, det regnes som det første jet-passasjerflyet.

Lekende lett opp i 120 km/t

Motoren i Simca 1000 var fra starten en toppventilert 4-sylindret rekkemotor med sylindervolum 944 cc, og med 45 hk (SAE). Maksimalt dreiemoment kom med 73,5 Nm ved 2800 omdreininger.

Ifølge fabrikken var dette en "kraftig motor som akselerer til 100 km/t på 20 sekunder. Fjerde gir tillater Dem å gå helt ned til 30 km/t, uten rykk".

"Simca 1000 kommer lekende lett opp i 120 km i timen."

Bensinforbruk sier ikke brosjyren mye om, utover at det er "meget fordelaktig".

Og kjøreegenskaper, hva med det?

"Jo hurtigere en bil er, desto stabilere må den være. Å kjøre bil er en kunst. Men en god bil gjør denne kunst mulig for enhver. Dette er det Simca 1000 gjør. Den er hverken for meget eller for lite ivrig i tjenesten, men utfører lydig det De forlanger av den," fastslår importøren, Den Norske Automobilfabrikk AS, i sin presentasjon av 1962-modellen.

