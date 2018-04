Kysten hele veien fra sør til nord hadde varmegrader i natt, vi må til Finnmark før temperatruren sank under null.

Hammerfest hadde minus 2,8, Vadsø minus 10,4 grader.

Varmest i går var det inne i fjordene i Møre og Romsdal, her sørget fønvind for 16,2 grader. Østlandet hadde også en fin vårsøndag, med 15-16 grader.

I dag er situasjonen en helt annen.

Mandag formiddag er det et nedbørområde på vei tvers over Sør-Norge. Fra Oslo og sørover inn i Sverige regnet det kraftig, sør for kom også tordensmellene tett.

– Det blir lettere vær på Østlandet og på Sørlandet øst for Kristiansand fra i ettermiddag. I kveld er finværet tilbake, forteller Storm.

Fare for nattefrost

Sør- og Østlandet får finvær hele uken, men det er en lite hake - temperaturene.

– Et lavtrykk i Norskehavet blir liggende og pumpe kald luft inn over Sør-Norge, forteller Storm-meteorolog Beathe Tveita.

Vestavinden har med seg regnbyger mot Vestlandet, mens Østlandet blir liggede i le. Kjølig luft og klarvær om natten gjør at temperaturen synker østpå, prognosene viser at det blir kuldegrader om natten når du kommer litt inn i landet.

Også Oslo må regne med nattefrost, og glatte veier om morgenen.

Vinterhjulene kan altså godt få stå på bilen en stund til, og vent med å plante ut sommerblomstene.

Finner du deg en lun krok sørger solen for at du kan ha det behagelig, men lufttemperaturen blir liggende på rundt 10-12 grader. Våren tar seg rett og slett en liten pause.

Trøsten er at oppholdsvær og lave temperaturer gjør at vinteren smelter langsomt bort. NVE varsler ikke mer enn flomfare 2 på Sør- og Østlandet, øst i fjellet er det moderat skredfare.

– Det kan komme en og annen lokal regnbyge, spesielt om ettermiddagen og kvelden, sier Tveita.

Grått i vest

Nedbørområdet som gjorde starten på mandagen våt på Sør- og Østlandet traff Vestlandet søndag kveld, og sendte Kvamskogen øst for Bergen opp på toppen av nedbørlisten for søndag.

RADAREN viser nedbøren fra klokken 21 søndag til 11 mandag

– Bak fronten går nedbøren over til byger, og det blir bygevær i hele dag både vest på Sørlandet og på Vestlandet. Også Møre og Romsdal og Trøndelag får noen byger, sier Tveita.

Nedbørområdet strekke seg helt nord til Nord-Trøndelag mandag formiddag,

Også tirsdag blir grå på Vestlandet og i Midt-Norge.

– Minst nedbør i de indre områdene av Trøndelag, her blir det også en del sol, sier Tveita.

Fra Stad til Helgland kommer vinden opp i stiv kuling fra sør og sørvest på tirsdag.

Gråværet fortsetter både onsdag, torsdag og fredag.

– Det blir nok bygevær, men også gløtt av sol av og til. Torsdag ser det ut til at Midt-Norge slipper nedbør helt, forteller Tveita.

Nedbøren kommer som snø over 600-800 meter på Vestlandet, og over 300-600 meter i Trøndelag.

NEDBØR frem til midnatt fredag

Grått i nord

Finnmark får det beste mandagsværet i hele landet, opphold og sol.

Også i Troms starter dagen fint, men nedbøren som er på vei østover og nordover mandag gjør at det skyer til i løpet av dagen. Nedbøren når frem tirsdag.

– Nordland sør for Bodø får blir det regn og regbyger, opp mot 30 millimeter lokalt, forteller Tveita.

Lenger nord blir det spredt regn langs kysten, snø over sånn 300-600 meter.

– Finnmarksvidda får litt snø i sørvest, eller blir det lite nedbør i de indre områdene i Troms og Finnmark tirsdag, forteller Tveita.

Fra onsdag til fredag slipper Nord-Norge unna med en og annen byge, ellers opphold og en del sol.

– Det holder seg kjølig i nord også, sier Tveita.

Snur i helgen

Vi nærmer oss den første av mange helgene med inneklemte fridager fremover. Tirsdag i neste uke er det første mai, og mange tar nok fri mandag.

Bor du i Sør-Norge har Tveita godt nytt til deg.

– Det kommer et høytrykk inn over Sør-Norge i helgen. Lørdag kommer det nok til å gå noen byger sør for Stad og Dovre, men søndag blir det fint.

Været snur i nord også, men her går det fra fint til grått.

– Det kommer et lavtrykk inn nord i Norskehavet. Det går videre inn over Nord-Skandinavia, og gir ustabilt vær med regnbyger langs kysten og snøbyger over 400-600 meter, sier Tveita.