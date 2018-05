Land Rover har vært skikkelig på offensiven de siste årene. Salget øker kraftig, samtidig som de har breddet modellutvalget betydelig. Det gjelder både Land Rover og søstermerket Range Rover.

Men særlig én ting begrenser likevel potensialet: Nemlig prisene. Land Rover er alt annet enn noe billigmerke. Bilene er store og dyre. Rimeligste Land Rover starter for eksempel på over 600.000 kroner her i Norge, det er "minstemann" Discovery Sport.

Audis mest solgte

Men Land Rover jobber med den saken også. Mye tyder på at de skal komme med en helt ny innstegsmodell, i løpet av to-tre år. Dermed også en modell som prismessig vil legge seg et godt stykke under Discovery Sport.

Her er det snakk om en kompakt SUV, som vil være drøyt fire meter lang. Det betyr en bilklasse som vokser kraftig over hele verden.

Et godt eksempel er Audis Q2. Den er nå Audis mest solgte SUV/crossover i Europa, etter at salget har passert storebror Q5.

Elektriske drivlinjer

Dette vil naturligvis Land Rover også ha sin bit av. Bilklassen er attraktiv både blant yngre kjøpere, og godt voksne som ikke lenger trenger så mye plass. Men komfort og luksus ønsker de ikke å gi avkall på. Dermed er også marginene generelt gode på disse bilene.

Det er ventet at Land Rover vil ta utgangspunkt i en eksisterende plattform, og skalere denne ned. Det er viktig for å holde utviklingskostnadene nede. Det vil også være naturlig å legge opp til elektriske drivlinjer, i tillegg til bensin- og dieselmotorer.

Dette er første generasjon Freelander fra Land Rover, kanskje kommer navnet tilbake på en ny innstegsmodell.

Dårlig kvalitet

Hjemme i England blir det spekulert i at Land Rover kanskje henter fram Freelander-navnet igjen på denne modellen. Det forsvant ut da dagens Discovery Sport ble lansert. Første Freelander kom i 1996 og var en stor suksess, til tross for at kvaliteten fort viste seg å være alt annet enn god.

Planen er å gjøre den nye innstegsmodellen til mer av en "softroader", enn en offroader. I det ligger at terrengegenskaper blir prioritert lavere enn kjøreegenskaper og komfort på vei. Det sammenfaller også med ønsker og behov hos de aller fleste kjøperne. Men 4x4 er nok fortsatt et must, på en bil som kommer fra Land Rover.

