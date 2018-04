Etter at Volvo ble solgt fra Ford til kinesiske Geely for åtte år siden, har det mest pekt oppover for merket.

En rekke nye modeller er lansert, salget øker kraftig – og ikke minst er Volvo i ferd med å etablere seg som et premiummerke, på linje med Audi, BMW og Mercedes.

Med kinesisk eier er det ikke overraskende at de satser stort i det markedet. I fjor solgte Volvo for første gang over 100.000 biler i Kina, ambisjonen er å vokse kraftig de kommende årene.

Bransjens første

I Kina handler mye om luksus for Volvo. Det får vi igjen se på en konseptbil som skal vises på bilutstillingen i Beijing denne uken. S90 Ambience Concept heter den, og kommer med det Volvo selv beskriver som bransjen første "sensoriske opplevelse som synkroniserer visuelle innslag, lyd og dufter".

Den noe svulstige beskrivelsen handler blant annet om taket inne i bilen. I stedet for et tradisjonelt og kjedelig taktrekk, er det her snakk om syv ulike visuelle temaer, som avspilles i taket. Her kan man blant annet velge om man vil ha noe avkoblende – eller forfriskende.

Dette baksetet er ikke akkurat noe dårlig sted å sitte i, nå får det også en helt spesiell funksjon i taket.

Bare tre seter

Disse temaene er så koblet mot musikk som spilles av via det eksklusive Bowers & Wilkins-anlegget i bilen, mens en portal i midtkonsollen sender ut passende dufter.

Spesielle greier? Joda, men Volvo har planer om å lansere dette i Kina om ikke veldig lenge.

Ambience Concept tar forresten utgangspunkt i Volvos toppmodell, S90 Excellence. Denne har bare tre seter, poenget er at de to som sitter i baksetet skal ha mest mulig av både plass og komfort.

Se video av hvordan dette fungerer øverst i saken.

