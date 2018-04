Politidirektoratet startet i fjor en utredning om bruk av elektrosjokkvåpen, og fra 1. januar 2019 vil fire av landets politidistrikter sette i gang med prøveordningen.

Slike våpen brukes blant annet i USA, Finland og England, og erfaringene fra andre land gjør at Norge ønsker å teste ut bruken, melder NRK.

– Vi ser at dette er et maktmiddel som politiet i andre land har tatt i bruk med gode resultater. Det gir mindre skader enn enkelte andre maktmidler som politiet tradisjonelt bruker, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

Positiv, men foretrekker bevæpning

Sigve Bolstad, forbundsleder i Politiets Fellesforbund, er positiv til elektrosjokkvåpen.

– Vi i Politiets Fellesforbund har vært helt tydelig på at vi ønsker og mener at en generell bevæpning av norsk politi er det beste for både politiet og samfunnssikkerheten. Når det fortsatt er motstand mot generell bevæpning av norsk politi så mener vi at elektrosjokkvåpen kan være et godt alternativ, sier Bolstad til TV 2.

Han trekker fram at elektrosjokkvåpen kan utgjøre en positiv forskjell i tilfeller der politiet ikke klarer å forhindre en tragisk utgang, og kan dermed være med på å begrense skadene.

POSITIV: Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund er positiv til elektrosjokkvåpen, men ville heller sett en generell bevæpning av norsk politi. Foto: Pedersen, Terje/NTB Scanpix

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke være utslagsgivende for liv eller død, og vi er fortsatt tydelig på at vi mener generell bevæpning er det beste. Elektrosjokkvåpen vil aldri kunne være tilstrekkelig i de verst tenkelige situasjoner, men det vil kunne begrense skadeomfanget noe, sier Bolstad.

50.000 volt

Elektrosjokkvåpen gir et støt på 50.000 volt, og Amnesty International er bekymret og understreker at et slikt våpen må behandles som om det skulle være et dødelig våpen.

– Det er viktig at man tar innover seg at elektrosjokkvåpen kan påføre mennesker veldig alvorlige skader. Det kan til og med føre til død. Det skal håndteres på akkurat samme måte et skytevåpen, og kun brukes i de samme situasjonene som man hadde bruk et skytevåpen i – og ikke noe annet, sier politisk rådgiver Gerald Folkvord i Amnesty International.