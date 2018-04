Det er nå to år siden to av overlegene som hadde fått nok av datasystemet, stod fram på TV 2 og ba om at hele kontrakten med den amerikanske leverandøren måtte kanselleres.

– Nok er nok, sa overlege Eric Zimmermann ved sykehuset på Hamar.

Det var ansatte ved sykehusene på Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Tynset og Kongsvinger som skulle teste ut det innkjøpte datasystemet som ble innført for å effektivisere kommunikasjonen rundt røntgen, MR-og CT-bilder ved 35 sykehus i Helse Sør–Øst. De opplevde det motsatte.

– Noen oppover i systemet må sette en stoppdato og etter den datoen er det slutt. Vi kan ikke holde på sånn videre framover år etter år, sa overlege Lars Hagen Henriksen til TV 2 i 2016.

Allerede da hadde det rent over for legene som opplevde utallige feil og mangler ved det nye datasystemet, som førte til at de jobbet mindre effektivt.

Det skulle ta ytterligere to år før de ble hørt.

Denne uken kansellerer Helse Sør-Øst kontrakten. Det melder NRK.

HSØ ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før styremøtet torsdag denne uken.

Skuldertrekk

Overlege Hagen Henriksen sier de mottok nyheten med fatning.

– Vi fikk informasjon på et møte, og tok det med et skuldertrekk for vi må jo fortsette med systemet i tre år uansett, sier han til TV 2. Et nytt system skal ifølge Hagen Henriksen testes ut i Oslo over tre år før det skal implementeres andre steder.

– Dette har tatt sin tid. Endelig lytter de til oss, men hvorfor har de ikke lyttet før? spør han.

Leverandøren av datasystemet, Care Stream, har levert programvaren til en rekke sykehus både i USA og andre land.

Flere hundre millioner kroner

Tidligere i år ble det klart at Riksrevisjonen skal granske hvorfor Helse Sør–Øst ikke har nådd målsettingen om å etablere en felles radiologiløsning i regionen. Anbudet hadde en verdi på tett oppunder 500 millioner kroner, men det er ikke kjent hva slags avtale man må inngå for å avslutte kontrakten.

Avdelingsoverlege på Hamar, Trine Fleischer Eng er en av de som har måttet svare Riksrevisjonen, og sier de har jobbet i årevis for å rapportere om feilene. Hun kaller situasjonen ekstremt belastende.

– Vi har tatt radiografer ut av turnusarbeid for å kun jobbe med feilrapportering og kvalitetssikring fordi vi ikke kan stole på datasystemet, sier hun til TV 2. Det brukes også ekstra legeressurser. Ifølge Fleischer Eng har det kostet sykehuset mye penger til ekstra bemanning.

Hun forklarer at de har oppdaget feil i siste liten og at det er iverksatt tiltak for å ivareta pasientsikkerheten på best mulig måte. Tidligere har de fortalt TV 2 om at de oppdager feil pasientnavn på røntgen- eller MR-bilder, og at stemme-gjenkjenningsfunksjonen er svært ustabil.

– Samtidig er vi nå glade for beslutningen, og håper fagfolk blir involvert tidlig når det skal innføres nye IKT-systemer i helsevesenet, sier hun.