For seks år siden kom labrador retrieveren Beaux Tox til verden i Texas i USA med et deformert hode.

Til tross for at hodeskallen hans var sunket sammen og øynene derfor var plassert tett i tett, var han frisk og rask.

På grunn av utseendet var det ifølge dyrenettstedet The Dodo vanskelig for oppdretteren å finne en eier til lille Beaux.

Til slutt ble han gitt bort gratis til en mann som bodde i nærheten.

Siden mannens katter ikke likte hunder, ble Beaux lenket fast i mannens hage.

DEFORMERT: Beaux hodeskalle ble deformert i mors liv. Foto: Jamie Hulit

Der ble han stående alene i fem år, uten verken hundehus eller en hundeseng å sove på.

Han måtte stå ute uansett om det regnet eller var stekende sol.

Ble alltid sendt tilbake

Til tross for at flere dyrevernorganisasjoner forsøkte å hjelpe Beaux, endte han alltid opp tilbake i hagen.

Til slutt ble han oppdaget på sosiale medier av Jamie Hulit, som falt pladask for Beaux.

– En venn av meg publiserte et bilde av Beaux på Facebook, og sa at han trengte et fosterhjem eller å bli adoptert – hva som helst. Den dagen sendte jeg ham en melding: «Jeg hadde likt å ta den hunden og gi ham et hjem», sier hun.

Hulit fikk lov til å komme og hente Beaux.

– Jeg brydde meg ikke om hvilken forfatning han var i. Jeg ville bare ikke at han skulle bli adoptert bort, og så bli sendt tilbake igjen, sier hun.

Og:

– Jeg ville at han skulle ha stabilitet og et sted han visste var et hjem. Det er årsaken til at jeg adopterte ham rett fra eieren. Han var bare et skall av en hund.

TRYGG: Beaux tar seg en lur i Jamies sofa. Foto: Jamie Hulit

Hulit sier at hunden var full av øremidd og dekket av lopper da han ble hentet.

MAGER: Beaux var svært syk og tynn da han ble tatt med til veterniæren. Foto: Jamie Hulit

For syk til å opereres

Hulit tok ham med til veterinæren ved Hoegemeyer Animal Clinic i Kerrville, som fant ut at Beaux hadde hjerteorm. Dette er er en alvorlig og potensielt dødelig sykdom hos hunder og katter.

Beaux var for svak til å kunne behandles, og han måtte få hjelp til å puste.

Til tross for at hunden flere ganger var nær ved å dø, klarte han seg. Til slutt var han så frisk at hjerteormen kunne opereres ut.

En MR viste at det fortsatt ikke er noe galt med Beaux' hode.

Hulit forklarer nettstedet at Beaux' hode ble deformert i moren, som ventet seks valper samtidig, sin mage.

– Han ble på en måte dyttet unna, og ble formet på denne måten. Men, det har ikke gjort noe med intelligensen hans, sier hun.

UT PÅ TUR: Beaux trives best i baksetet, med hodet og labbende stikkende ut av vinduet. Foto: Jamie Hulit

Ny bestevenn

Beaux bor nå sammen med den 13 år gamle golden retriever-blandingshunden Riley.

– Riley og Beaux elsker hverandre. De er helt perfekte for hverandre, selv om de er i forskjellige livsfaser og selv om Beaux oppfører seg som en valp. Det hjelper Riley med å holde seg ung, sier Hulit.

Han forteller at Beaux fortsatt er redd for å være ute alene.

– Han var en utehund, men det hadde han aldri klart å gjette fordi han ikke ønsker å gå ut. Han går ut hvis du går ut, men hvis du blir inne så står han like ved døra og ser ut gjennom vinduet, sier han.