Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii, ble fredag forrige uke funnet død på et hotell i Muskat i Oman.

Bergling ble bare 28 år gammel.

Torsdag sendte familien et åpent brev til svenske medier hvor de forteller om artistens død. Brevet er blant annet gjengitt av Aftonbladet.

«Vår älskade Tim var en sökare, en skör konstnärssjäl som alltid burit på stora existentiella frågor. En överpresterande perfektionist som reste och jobbade hårt i ett tempo som ledde till extremt svår stress.

När han slutat turnera ville han hitta en balans i livet för att må bra och kunna göra det han älskade mest – musik.

Han kämpade verkligen med tankar om Meningen, Livet, Lyckan.

Nu orkade han inte längre.

Han ville få frid.

Tim var inte gjord för det maskineri han hamnade i, han var en ömhudad kille som älskade sina fans men skydde rampljuset.

Tim, du kommer för alltid att vara älskad och saknad.

Den du var och din musik kommer att bära minnet av dig vidare.

Vi älskar dig,

Familjen.»​

Lokalt politi gikk tidlig ut og slo fast at det ikke var mistanke om at det lå noe kriminelt bak dødsfallet.

Brevet som er offentliggjort torsdag, er sendt ut via Aviciis pressekontakt Ebba Lindqvist.

Slet med helsen

Ifølge AP har Avicii tidligere hatt akutt betennelse i bukspyttkjertelen, delvis på grunn av stort alkoholkonsum.

Etter at han i 2014 fikk fjernet galleblæren og blindtarmen, avbrøt han flere konserter for å komme til hektene igjen. Siden 2016 har han stort sett jobbet som musikkprodusent, etter at han trakk seg tilbake fra turnélivet på grunn av helseproblemer.

Avicii har tidligere vært åpen om narkotikabruk og angst. I september fortalte han musikkmagasinet Rolling Stone at han sluttet med å spille konserter fordi det hele handlet om suksess for suksessens skyld, og at han ikke hadde glede av det lenger.

– Det er lett å bli hekta på festing på steder som Ibiza. Du blir ensom og får angst. Det blir som en gift, sa han den gang.

Topper hitlistene

Superstjernen slo gjennom i 2011 med hiten «Levels», og har siden den tid blitt omtalt som en pionér innenfor EDM-sjangeren.

Nå har svensken tatt over Spotifys spillelister verden over. I hjemlandet finner man kun Aviciis hits fra topplassering og ned til 7. plass. Tilsammen 18 hits har i løpet av få dager fått plassering på Sveriges topp 50-liste.

Også i Norge lå «Wake Me Up» lenge på førsteplass.

Etter at dødsfallet ble kjent fredag kveld, har radiostasjoner og nattklubber hedret superstjernen. I Sverige hadde flere utesteder ett minutts stillhet for Bergling.

Den norske radiostasjonen NRJ spilte kun Avicii non stop hele lørdagen.

Hadde et nytt album klart

Neil Jacobsen, sjef for plateselskapet Geffen, fortalte til Variety at han hadde en telefonsamtale med Avicii kun 48 timer før han ble funnet død. Til nettstedet sier Jacobsen at 28-åringen nettopp hadde gjort ferdig sitt nye album

– Vi jobbet med det siste albumet, og det var for å være ærlig hans beste musikk på flere år, sa han, og bekreftet at det er gjesteopptredener på albumet.

Det er fortsatt uvisst hva som vil skje videre med det nye albumet.

Kun tre dager før Bergling døde, ble han nominert til Billboard Music Awards 2018 for EP-en «Avicii (01)». Prisutdelingen avholdes 20. mai, akkurat én måned etter hans død.

Nyheten delte Avicii selv på Facebook med sine 19 millioner følgere, og skrev at det var en ære å bli nominert.