Det er en tilsynelatende vanlig onsdag på Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn. Men i de skjulte gangene på Gardermoen er politiet i høy beredskap. De er nemlig del av en global flyplassaksjon.

Åsted Norge har som første TV-program i verden fått følge «Global Airport Action Days» fra innsiden av hovedkvarteret til EUs politiorgan, Europol, i Haag i Nederland.

Over fire dager, fra 16.-20. oktober i fjor, samarbeidet politi over hele verden, amerikanske Secret Service og de største kortselskapene for å ta kriminelle nettverk og personer som reiser på falsk ID eller har svindlet seg til flybilletter.

– Dere er nå i Europas sikreste bygning. Det må være slik på grunn av informasjonen som deles her, forteller Claire Georges til Åsted Norges team.

Georges jobber i Europols presseavdeling. Hun har tatt oss med inn bak flere tungt sikrede dører for å vise oss hvordan de koordinerer aksjonen fra et operasjonsrom.

EUROPOL: Hovedkvarteret til EUs politiorgan, Europol, i Haag i Nederland. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

– Handler om sikkerheten til passasjerene

Politiet mener flybillettsvindel ofte fasiliteter annen type kriminalitet, som menneskehandel og narkotikasmugling. I tillegg frykter Europol at terrorister kan reise på denne måten.

– Dette handler til syvende og sist om sikkerheten ved flyplassene og sikkerheten til passasjerene. Når billetter er kjøpt gjennom falske kredittkort eller falsk ID vet vi jo egentlig ikke hvem som flyr, hvem som er flyplassene eller hvem som er i de sikre sonene, sier mannen som leder operasjonen hos Europol, Marcin Skowronek, til Åsted Norge.

Samtidig som vi er i operasjonsrommet er politifolk på flyplasser kloden rundt klare for å slå til. Og plutselig dukker det også opp en sak i Norge.

Den norske politibetjenten Marius, som jobber fra Nederland i forbindelse med aksjonen, har oppdaget at noen har kjøpt en billett til Oslo med et falskt kredittkort.

– Vi ser at hun skal reise fra Barcelona til Gardermoen og har fly videre derfra senere i dag til Tromsø, sier Marius til Åsted Norge.

OPERASJONSROMMET: Den norske politibetjenten Marius jobbet fra Europols hovedkvarter under aksjonen. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

Det viser seg at kvinnen som skal reise er fra Nigeria og har oppholdstillatelse i Spania. Politiet mistenker at hun kan være sendt av et prostitusjonsnettverk.

– Vi har jo sett noe pengeoverførsler som kan tyde på at dette er en prostituert dame som har vært i Norge tidligere. Men det er jo ikke umulig at det kan være bakmenn her, forklarer Marius.

Fra operasjonsrommet i Haag varsler han politikollegene på Gardermoen.

Når den mistenkte kvinnens fly lander på Oslo lufthavn står de allerede klare.

195 personer arrestert

Etter å ha foretatt en ID-kontroll av passasjerene finner betjentene på Gardermoen kvinnen de leter etter.

Hun blir tatt med inn til et avhør. Der viser det seg at hun har med seg hele tre telefoner. Kvinnen nekter imidlertid for å ha gjort noe galt og forklarer at en venn har kjøpt flybillettene for henne. Hun sier også at hun skal møte en mann i Tromsø, men hun kjenner kun fornavnet hans.

SLO TIL: Politiet aksjonerer mot et fly fra Barcelona. Foto: Øystein Hansen/Åsted Norge

Politiet bestemmer at kvinnen ikke får reise videre. I stedet må hun overnatte i politiets varetekt på Trandum. Dagen etter blir hun bortvist tilbake til Spania fordi hun ikke har midler til et opphold i Norge. Politiet finner imidlertid ikke noen bakmenn denne kvelden, men kortet som er brukt til å betale billetten blir etterforsket videre.

I løpet av aksjonen blir totalt 195 personer arrestert forskjellige steder i verden. Saken med den nigerianske kvinnen er én av totalt tre som avdekkes i Norge.