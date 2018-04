Denne uken åpnet bilutstillingen i Beijing. Og en av bilene som vises fram der, er en elektrisk SUV fra Buick.

Dett amerikanske merket eies av General Motors (GM). Bilene deres bygges i både USA, Canada og Kina. Særlig Kina har blitt et svært viktig marked for Buick de senere årene.

Kanskje kan de også bli et mer spennende alternativ for norske kjøpere etter hvert. Deres nyeste konseptbil er i alle fall svært interessant, sett med norske øyne.

Det kan bli en interessant bil for det norske markedet. Buick er ikke akkurat godt representert fra før ...

557 hk

Nå skal nemlig også Buick satse elektrisk.

Buick Enspire virker å gå i strupen på Tesla Model X – med en rekkevidde på nesten 600 kilometer.



Batteripakken skal kunne lades opp til 80 prosent i løpet av 40 minutter. Det er også tilrettelagt for trådløs lading.

Enorm head up

Det som også er klart, er at Buick kaller sin elektriske drivlinje for eMotion, og at den skal yte 557 hk. Med andre ord: Det blir et rimelig heftig fraspark. 0-100 km/t oppgis på rundt 4 sekunder.

Men dette er altså en konseptbil. Så her vil det skje ting, før den kommer ut på markedet.

Vi håper imidlertid at man velger å videreføre mye av designet. Enspire ser både sporty og ruvende ut. Hekken domineres av LED-lys som strekker seg over hele bredden på bilen.

Interiøret ser noe mer visjonært ut enn eksteriøret. OLED-teknologi gjør det mulig med en svært omfattende head up display-løsning.

Mer på gang

Interiøret er nok litt mer vågalt enn det de vil ende opp med i produksjonsmodellen. Men vi liker det kule og enorme head up displayet – som dekker omtrent 3/4 av bredden på frontvinduet takket være OLED-teknologi. Her kommer det nok til å skje mye i årene som kommer.

Konseptbilen er i tråd med Buick sin visjon om økt satsning på elbiler. De gikk ut i fjor og lovet at det skulle komme 20 elektriske kjøretøy i løpet av de neste fem årene.

Finnes noen i Norge

Så får vi se hvor mange av disse som faktisk blir realisert, og ikke minst hvor mange som blir helelektriske.

Men at Buick må henge seg på den ladbare utviklingen er det ingen tvil om.

PS: Det er mulig å få tak i Buick på bruktmarkedet i Norge. I skrivende stund ligger det ti modeller til salgs i Norge. Det er i all hovedsak snakk om veteranbiler – og motorisering som er alt annet enn nullutslipp ...

