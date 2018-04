Se Kevin De Bruynes drømmemål mot Swansea i vinduet øverst!

– Jeg vet hva jeg mener om disse prisene. Når du ser tilbake på de ti siste månedene, er det ingen som har vært mer stabil enn De Bruyne, sier Guardiola til Daily Mail.

Belgieren har hatt en stor sesong for den suverene serielederen, og står med åtte mål og 15 målgivende pasninger fra midtbaneposisjon.

Salah har på sin side imponert voldsomt med 31 scoringer og ni målgivende, og det er nettopp tallene Manchester Citys manager mener er årsaken til at egypteren stakk av med prestisjeprisen.

– Kanskje noen har bedre tall enn ham (De Bruyne, journ. anm), men ingen har vært bedre denne sesongen. Han hadde fortjent å vinne, men når han reiser hjem i sommer gjør han det som mester, påpeker Guardiola.

– Ta trofeet og kom deg hjem!

I et videoklipp publisert på Liverpools egne plattformer gratulerte Jürgen Klopp toppscoreren med prisen, og sa han er glad for at han har fått være Salahs manager denne sesongen.

– Det er en utrolig ære. Både du og familien din kan være stolt, sa blant annet tyskeren, før han avsluttet:

– Og nå – vær så snill å ta med deg trofeet og kom deg hjem – vi spiller på tirsdag! Snakkes da, sa han, og siktet til den første semifinalekampen mot Roma.

Sikter seg inn på rekorden

Da Salah scoret mot West Bromwich i helgen, tangerte han Premier League-rekorden for antall scoringer i en sesong på 38 kamper.

Med 31 mål er han bare tre nettkjenninger bak Alan Shearer og Andy Coles rekord fra sesongene det ble spilt 42 kamper, tidlig på 90-tallet.

– Å ta Premier League-rekorden er enormt, både i England og i resten av verden. Jeg har lyst til å ta den, og i tillegg slå den over 42 kamper. Vi får se hva som skjer, sier Salah ifølge

For Chelsea scoret egypteren bare to Premier League-mål. Liverpool-juvelen legger ikke skjul på at han har vært ute etter å revansjere det mislykkede oppholdet i London.

– Fra det øyeblikket jeg forlot Premier League, har jeg hele tiden håpet på suksess her igjen. Jeg fikk ikke sjansen i Chelsea, så jeg var krystallklar på at jeg ville tilbake. Jeg kom tilbake som en annen person, en annen mann og en annen spiller, mener Premier Leagues toppscorer.