Den 25 år gamle venstrebacken Laywin Kurzawa er ifølge Mirror et hett overgangsobjekt.

Både Tottenham og Chelsea føler PSG-spilleren tett, mens Manchester United også er interesserte.

Samtidig melder avisen at Tottenham håper å selge Danny Rose og at Manchester United vil kvitte seg med Luke Shaw, mens Chelsea vil beholde Marcos Alonso til tross for rapporter om at han er på vei tilbake til Spania.

Arsenal er på managerjakt etter Arsene Wenger annonserte sin avgang. Et av Europas heteste managernavn, Julian Nagelsmann, er koblet til klubben. 30-åringen nekter imidlertid for at han er i ferd med å forlate Hoffenheim til fordel for London, melder Sky Tyskland.

Selv er Wenger ønsket i PSG, men ikke som Unai Emerys erstatter – den styrtrike klubben mener nemlig at Wengers erfaring gjør ham mer egnet som klubbpresident, skriver Mirror.

Under et år etter monsterovergangen, er Neymar allerede begynt å bli rastløs i Paris. Den brasilianske legenden Rivaldo mener landsmannen må til en av de største ligaene for å bli verdens beste spiller, og hevder han sitter på informasjon om at superstjernen er på vei til Real Madrid.

– Ifølge den informasjonen jeg har fra folk nær ham, og alt det jeg har hørt i det siste, er det veldig sannsynlig at Neymar går til Real Madrid, sier Rivaldo i et intervju med Globo, gjengitt av den spanske avisen AS.

Forholdet mellom José Mourinho og Paul Pogba sies å være på bristepunktet. Konflikten skal ha gått så langt at Pogba linkes bort fra Manchester United. I et intervju med fransk TV nekter imidlertid den franske stjernen for at han har et problem med Mourinho, og sier han ikke tenker på en overgang.