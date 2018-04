Det pågår nå en storstilt politiaksjon etter den antatte gjerningsmannen, Travis Reinking (29). Han skal være bevæpnet med to skytevåpen, og antas å være farlig, sier politiet.

Det nærmer seg ett døgn siden masseskytingen, men fortsatt har ikke politiet pågrepet noen.

Store politistyrker er satt inn i jakten.

– På dette tidspunktet kan han være hvor som helst, og det er absolutt mulig at han vil forsøke å returnere til hjemmet sitt, sier sheriff Robert Huston i en pressekonferanse.

Det var søndag at en mann som antas å være Reinking skjøt og drepte fire i en vaffelrestaurant i Antioch, rundt to mil utenfor Nashville i Tennessee. I tillegg ble flere skadet. Han var halvnaken da han skjøt rundt seg.

Ifølge politiet var angriperen kun iført en grønn jakke, som han kastet fra seg før han flyktet naken til fots. Han ble senere på natten observert delvis påkledd. Politiet antar at han har dratt hjemom og tatt på seg et par bukser før han flyktet til skogs, skriver CNN.

PÅ FRIFOT: Mistenkte Travis Reinking (29). Foto: Handout

Satt og ventet i bilen

Reinking ankom restauranten 03:19 lokal tid søndag. Han satt og ventet i bilen sin i fire minutter, mens han så på personene inne i restauranten, ifølge polititalsmann Don Aron.

Deretter gikk han ut av bilen med rifla si, og skjøt og drepte to personer utenfor restauranten.

– Han gikk så inn i restauranten og fortsatte å skyte, sier Aron.

To ofre til ble drept inne i restauranten. Én ansatt og tre kunder ble drept i angrepet.

Helten: – Jeg var egoistisk

En av gjestene, 29 år gamle James Shaw, gjemte seg for gjerningsmannen og kastet seg over ham da han ladet våpenet.

– Han er en helt og reddet utvilsomt mange liv ved å rive våpenet ut av hendene hans og kaste det bak disken. Det fikk mannen til å flykte, forteller Aaron.

Men ifølge Shaw selv ser han ikke på seg selv som en helt. Han beskrev heltedåden som en egoistisk handling.

REDNINGSMANNEN: Her er James Shaw (29) under pressekonferansen etter søndagens skyteepisode. Han beskrives som en helt etter å ha overmannet gjerningsmannen, men sier at han kun gjorde det for å redde seg selv. Foto: Jason Davis/AFP

– Det er kanskje ikke populært å si, men jeg tok ikke våpenet for å redde alle andre. Jeg tok våpenet for å redde meg selv, sier en åpenhjertig Shaw ifølge nyhetsbyrået AP.

Shaw hadde vært ute på byen med en venn og hadde ankommet restauranten få minutter før Reinking. Da han først hørte skudd trodde han det var tallerkener som hadde rast i gulvet, men da han snudde seg så han gjerningsmannen på vei inn.

Da skjønte han at han hadde hørt skudd.

– Jeg så bak meg og så en person liggende på bakken like ved inngangsdøra. Jeg hoppet og skled bort og gjemte meg bak en dør. Han skjøt gjennom døra, og traff høyrearmen min, forteller Shaw.

Da bestemte Shaw seg for at Reinking måtte jobbe for å drepe ham.

– Når våpenet låste seg eller hva enn som skjedde, så slo jeg ham med den døra, sier han.

Shaw og Reinking havnet da i en brytekamp, og han grep tak i våpenet.

– Han ropte og bannet mens vi kjempet. Da jeg endelig fikk tatt fra ham våpenet ropte ham mot meg, som om jeg var den slemme.

Shaw kastet så våpenet vekk før han tok meg seg Reinking ut av restauranten, som så flyktet fra åstedet.

Ville møte Trump

FBI inndro Reinkins våpen, inkludert en AR 15, etter at han ble arrestert av Secret Service for å ha kommet for nær Det hvite hus i fjor.

Våpenet ble senere utlevert til hans far, som har innrømmet at han ga dem tilbake til sønnen. Det var AR 15-rifla som ble brukt i skyteepisoden søndag.

Da Reinking ble arrestert i juli i fjor for å ha kommet for nære Det hvite hus, hadde han en veldig spesifikk forespørsel: Han ønsket å møte president Donald Trump.

Forespørselen ble naturlig nok ikke tatt til følge, og Reinking ble arrestert.

Trodde Taylor Swift stalket ham

Den hendelsen var heller ikke første gang Reinking hadde vært i trøbbel med politiet. I en hendelsesrapport fra mai 2016 ble han beskrevet som «fiendtlig mot politiet», og at han hadde mangel på respekt for politiets autoritet.

I juni i 2017, en måned før arrestasjonen ved Det hvite hus, hadde politiet blitt tilkalt da Reinking kom ut av leiligheten sin med en rifle i hendene, ikledd en rosa kjole, skriver CNN.

Han dro til et basseng i nærheten der han skal ha hoppet i vannet med klær på og blottet seg.

Politimannen som skrev rapporten etter hendelsenhadde spurt Reinking om han ville prate med noen om sine mentale problemer, men det ønsket han ikke.