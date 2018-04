Politiet opplyser at det var like før de «trykket på den store knappen» og satte i gang et omfattende søk etter de to mennene i begynnelsen av 20-årene natt til mandag.

– Vi fikk inn en nødtelefon fra én av dem etter midnatt. Han forklarte at han og broren hadde ruset seg på LSD og gått inn i skogen for å nyte dette her klokka 19. Han forklarte at han hadde gått seg bort og ikke fant igjen broren, sier operasjonsleder André Kråkenes i Søndre Buskerud politidistrikt til NTB.

Ifølge operasjonslederen hadde de to brødrene fortsatt å «dytte i seg» LSD inne i skogen.

– I rusen var de blitt borte fra hverandre. Den ene visste ikke hvor den andre var, så det var ikke så lett å starte noe sted, forteller Kråkenes.

Kort tid etter innringningen fra mannen kom det imidlertid meldinger fra folk som bor i nærheten om en mann som hylte og skrek inne i skogen. Dermed ble det ikke nødvendig med noen omfattende leteaksjon.

– Vi drar til stedet og finner han ene. En halvtime senere finner vi den andre. De var ruset og nedkjølt. Det endte lykkelig. De var fysisk uskadd, men høye på LSD og ikke i stand til å ta vare på seg selv for å si det mildt.

Mennene ble kjørt til legevakten. De vil ikke bli straffeforfulgt.

– Uansett årsak til at folk blir borte, så må vi bruke ressurser når det er snakk om folk som er nedkjølte og har gått seg bort. Det er trist at unge menn dytter i seg LSD og forsvinner til skogs. Det kunne endt verre, sier operasjonslederen.