Arsenal-manager Arsène Wenger gjorde det fredag klart at han gir seg som Arsenal-manager ved sesongslutt, men franskmannen har ett år igjen av sin opprinnelige kontrakt. Wenger var lite snakkesalig om situasjonen etter at hans lag hadde slått West Ham 4-1 søndag.

– Jeg har ikke noe å si. Jeg sa det jeg ville i pressemeldingen, sier Arsène Wenger.

I engelsk presse blir det hevdet at Wenger har fått beskjed om å trekke seg.

TV 2s ekspert mener Wengers svar i intervjuene før og etter West Ham-kampen skaper nye spekulasjoner.

– Det er vrient å se at alt har vært svart-hvitt og enighet om alt. Da hadde de gått ut og sagt det, men Wenger havner i en lojalitet-skvis. Å gå ut med noe som skiller seg fra pressemeldingen, vil hive bensin på bålet. Det vil ta fokus bort fra det Wenger er opptatt av, å vinne kamper, sier Petter Myhre.

Wenger varslet i intervjuet før kampen at han kan komme til å snakke etter sesongen. Nå handler det om å avslutte sesongen på best mulig vis. Atlético Madrid venter på Emirates i første semifinale i Europaligaen torsdag kveld.

– Han er en sterk leder, og tenk hvor mange ganger han har hatt lyst til å si ting til pressen. Han har blitt satt i dårlig lys, men det er derfor du blir godt betalt for å være leder. Noen ganger må du legge deg med vondt i magen, og du må tåle at media og andre spekulerer i at ting som ikke er sant, men for hver gang du går ut og avviser, blir folks tolkninger tatt for gitt de gangene du ikke gjør det. Det er vrient, men det gir bensin på bålet når han ikke er mer konkret, sier TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre.

Arsène Wenger ville heller ikke si noe om hva han skal gjøre i fremtiden.

– Jeg vet ikke. For øyeblikket fokuserer jeg som alltid på å være lojal mot denne klubben til siste dag, så får vi se etter det, sier 68-åringen.

TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland synes det er vanskelig å se for seg Wenger i en annen klubb.

– Det er uvirkelig å diskutere hvor Arsène Wengers neste stoppested skal være etter 22 år i Arsenal. Han sitter på en vanvittig kompetanse. Han gjør lurt i å legge lokk på det, og så blir det emosjonelt til slutt, men de skal spille viktige kamper før den tid, sier den tidligere norske landslagskapteinen.

På spørsmål om det kan være aktuelt å returnere til Arsenal i en annen rolle i fremtiden, svarer han at det «ikke er opp til ham».

– Jeg håper han fortsetter i fotballen, med all den erfaringen og kunnskapen han sitter på. Jeg er ikke i tvil om at fotballen trenger folk som Wenger i mange sesonger fremover, sier Petter Myhre.