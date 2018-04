Vålerenga - Molde 0-0

Molde kom fra en 2-1-seier over Lillestrøm i forrige serierunde, og kunne med seier på Intility Arena ta tilbake tabelltoppen fra Brann.

Bortelaget klarte derimot ikke å få med seg de tre poengene tilbake til Molde, og delte poengene med Vålerenga søndag.

Det var derimot en straffesituasjon som fikk all oppmerksomheten etter kampen.

– De er veldig forbanna i garderoben her nå. Det er jo en straffe, og han er en av de beste dommerne i Norge. Han kan få lov til å gjøre en feil, men det er jo surt, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Eurosport etter kampen.

– Larsen kommer ut som keepere gjør, og det er klar straffe. Kjipt for oss som jobber hver dag for dette, og blir tatt en sånn feil i mot oss når vi jager tre poeng. Jeg tror han har tar meg på litt tidligere meritter etter at jeg har et par tvilsomme de første rundene, så det virker som det er derfor han gir meg kort, sa hovedpersonen Hestad selv til Eurosport etter kampen.

Dommeren hadde en litt annen oppfatning av avgjørelsen etter å ha sett den igjen:

– Jeg har jo en litt annen opplevelse av situasjonen nå som jeg ser det nå, og det burde nok blitt gjort noe annerledes, sa dommer Dag Vidar Hafsås til Eurosport etter å ha sett situasjonen igjen.

Rotete førsteomgang

Molde åpnet best på Intility Arena, og Fredrik Brustad smalt ballen i treverket etter bare ni minutter.

Så var Adam Kwarasey nære å servere gjesten en skikkelig velkomstgave da han var oppmerksom i sin egen femmeter. Sendte i vei et utspill rett i beina til Erling Braut Håland, men fikk rensket unna i siste sekund.

Verken Vålerenga eller Molde klarte å skape noe særlig før hvilen. Eirik Hestad prøvde seg fra distanse ved et par anledninger, men klarte ikke å sette Larsen Kwarasey på de største prøvene.

– Jeg syntes vi gjør mye bra, og har stresset de mye bak der. Vi har god kontroll, men nå gjelder det å sette sjansene vi får servert, sa Daniel Fredheim Holm til Eurosport i pausen.

Dommerblemme

Etter pausen fortsatte stillingskrigen mellom lagene, og da Eirik Hestad ble felt innenfor sekstenmeteren alene med keeper var det mange som trodde at dommer Dag Vidar Hafsås skulle peke på krittmerket. Kamplederen valgte derimot å gi frispark til hjemmelaget og gult kort for filming til Hestad, men TV-bildene viste i etterkant at Molde-spilleren ble soleklart felt og burde ha fått tildelt straffespark.

Vålerenga kommer nærmere og nærmere, og spesielt innbytter Simen Juklerød var frisk etter sitt innhopp. 23-åringen fra Bærum fikk ballen på 16.meter, men banken ballen liker over målet til Andreas Linde i Molde-buret.

Bortelaget fikk flere overgangsmuligheter på tampen, men hadde store vanskeligheter med å omsette det til mål. Kampen endte dermed 0-0 mellom Vålerenga og Molde, og Eliteserie-tabellen blir da seende ut med Brann på topp og Molde på andreplass, med like mange poeng.