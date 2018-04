Se målet i Sportsnyhetene over!

Lillestrøm - Ranheim 0-1

Den fantastiske sesongstarten fortsetter for Ranheim som stod med tre seire på fire kamper før søndagens oppgjør mot Lillestrøm på Åråsen.

Kampen stod lenge og vippet, men halvveis ut i andre omgang var det kaptein Mads Reginiussen som sendte trønderne til himmels.

Dro seg fri på høyresiden og sendte ballen i lengste hjørnet fra kanten av sekstenmeteren.

– Vi fighter bra og vinner mange dueller. Det er egentlig der kampen vinnes i dag, sa matchvinneren til Eurosport.

Scoringen var nok til å ta meg seg alle tre poengene tilbake til Trondheim, og blåtrøyene ligger på en meget sterk tredjeplass på Eliteserie-tabellen.

– De spiller med en enorm entusiasme, og stiller opp for hverandre som ingen andre gjør. De kjenner jo hverandre ekstremt godt, kommer til Åråsen med kompisgjengen og viser at de har noe der å gjøre. For en fantastisk start de har hatt, sa TV 2s ekspert Jesper Mathisen etter seieren.

Det var en imponert Sivert Heltne Nilsen som gjestet TV 2s FotballXtra-studio søndag. Brann-spilleren var full av lovord for sin kommende motstander.

– Jeg har sett mye av Ranheim i år, og de er ikke så veldig ulike i oss. Så den kampen til onsdag blir fryktelig tøff, sa Heltne Nilsen i Fotballxtra-studioet.

Ranheim tar i mot Brann i en utsatt kamp onsdag, og den nyopprykkede klubben kan med seier klatre opp på tabelltopp etter seks kamper spilt.