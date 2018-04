Tromsø - Sandefjord 4-1

Se målene i Sportsnyhetene øverst!



Tromsø tok en ny seier med 4-1 over Sandefjord hjemme på Alfheim søndag, og tromsøværingene er nå helt oppe på en femteplass. Mye av æren får trener Simo Valakari, som kom inn forrige sesong og berget plassen i Eliteserien.

Det så imidlertid blytungt ut i starten av sesongen. Klubben hadde mistet flere av sine viktigste spillere og det ble en brutal åpning med 1-4 for nyopprykkede Start.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Tromsø kan gjøre lurt i å tenke på å finne en erstatter for Valakari allerede nå.

– Nå har han gjort det såpass bra med Tromsø at det spekuleres i om han kan være på vei bort til sommeren. Det er spennende å se om Tromsø eventuelt har en erstatter klar allerede, for det er ikke akkurat en høyoddser at han er attraktiv for andre klubber i Europa, både på grunn av det han har gjort i Tromsø og ikke minst i Finland tidligere, sier Mathisen i FotballXtra-studio.

Runar Espejord ordnet både 1-0 og 2-0 i løpet av kampens åpningskvarter. Flamur Kastrati reduserte, men Kent-Are Antonsen og Daniel Berntsen scoret hver sitt før pause og Tromsø gikk til pause med 4-1-ledelse.

I andre omgang slapp Tromsø seg ned og cruiset inn til tre poeng.

– Simo Valakari har gjort en enorm jobb. Selv om det var mye trist å se i generalprøven mot Bodø/Glimt og enda tristere i første seriekamp, fortsetter de å spille på måten han tror på. Han har en veldig lojal spillergruppe som har stor tro på den måten han ønsker at laget skal spille. Det er mange trenere og klubber som hadde endret litt og spilt litt enklere og med mindre risiko. Det er ikke Valakaris filosofi, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen.

Den tidligere Start-spilleren trekker frem Runar Espejord, som i mange år har vært ansett som en av de mest lovende angriperne i norsk fotball.

– Det kan bli viktig for Tromsø, for de har slitt litt med å få i gang Bakenga og Slobodan Vuk har blitt omtalt som en flopp, selv om han har scoret litt i år. Espejord er den de håper er den neste store målscoreren fra Tromsø by.

Sandefjord er nummer elleve i Eliteserien.