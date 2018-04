Søndag kveld fikk saken om spionsiktede Frode Berg en dramatisk vending.

Bergs norske og russiske forsvarer, forklarer begge til Dagbladet at Berg har innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på vegne av den norske E-tjenesten.

– Myndighetene må ta ansvar

– Nå viser det seg at norske myndigheter har vært tett på her. De har løyet, og nå må de komme på banen og ta ansvar, sier leder for støttegruppen «Hjelp Frode hjem», Øystein Hansen, til TV 2.

Han har i likhet med alle andre fått med seg nyheten om at Frode Berg innrømmer at han var i Moskva på oppdrag for E-tjenesten i Desember.

Ifølge Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, føler Berg seg lurt og sviktet av norske myndigheter.

Hansen og støttegruppen har jobbet hardt for å få Frode Berg løslatt fra russisk fengsel.

– I utgangspunktet endrer det ikke noe for vårt arbeid for å få Frode hjem. Vi kommer til å fortsette arbeidet, og gi støtte til familien, sier Hansen.

– Utnytter folk i grenseområdet

Søndag kveld retter han frustrasjonen mot norske myndigheter, og sier det ikke kan være slik at folk som bor i grenseområdene skal komme under press, og bli utnyttet av E-tjenesten.

– De har en stor E-tjeneste og kan bruke sine egne folk hvis de skal drive med fanteri inne i andre land, sier Hansen til TV 2.

– Vi har familie og lokalsamfunn vi skal ta vare på. Vi er ikke tjent med å gå inn i en kald-krig-retorikk, slik vi gjør her, sier han.

Berg jobbet i mange år som inspektør i Grensekommissariatet i Kirkenes, og var kjent som en som hadde et nært og godt forhold til Russland.

E-tjenesten ønsker ikke å kommentere saken til TV 2. De viser til Utenriksdepartementet, som sier de gir Berg bistand i fengselet og under rettsmøter.