Aviciis halvbror om støtten: – Dere er fantastiske!

HALVBRØDRE: Anton Körberg og Tim Bergling på en kinopremiere sammen i 2005. Foto: Charlotte Simonsson / Stella Pictures

Etter at det ble kjent at den svenske artisten og musikkprodusenten Avicii er død, har det vært stille fra familien. Nå takker artistens halvbror, Anton Körberg (40), for støtten.