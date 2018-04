Norske myndigheter vil ikke kommentere saken.

– Frode Berg har tvilt lenge på hvordan han skulle håndtere situasjonen, blant annet fordi han har følt lojalitet til norske myndigheter, og håpet at de ville stille opp for ham. Berg ønsker nå at hans versjon av saken blir kjent, sier hans norske advokat Brynjulf Risnes til Dagbladet.

Frode Berg (62) har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet mistenkt for spionasje 5. desember i fjor.



Foreløpig er Berg varetektsfengslet i Russland fram til 5. mai.

Berg hadde på seg 3000 euro i kontanter da han ble pågrepet på gaten i Moskva.

Han opplyste da at han hadde med seg kontakter som han skulle gi til en bekjent. Han nektet for beskyldingene om spionasje.

Saken oppdateres

​