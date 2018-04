Manchester City - Swansea 5-0

Manchester City ble seriemestere med byrival Uniteds hjemmetap for West Bromwich forrige helg, men de lyseblå viste ingen tegn til feriemodus mot Swansea, som ble slått 5-0 på Etihad.

Høydepunktet var De Bruynes fantastiske langskudd til 3-0 ti minutter etter sidebytte.

– For en fotballspiller, for et tilslag og for et mål, sa TV 2s Premier League-kommentator Simen Stamsø Møller.

Med dagens Swansea-tap er det fremdeles en teoretisk mulighet for at West Bromwich kan berge plassen.

Manchester City-supporterne stormet banen for å feire ligatittelen idet dommeren blåste av kampen.

Broderte seg gjennom Swansea

Til tross for samtlige spillere bak ballen, var Swansea sjanseløse da City satte opp tempoet etter elleve minutters spill. Fine kombinasjoner mellom Kevin De Bruyne, Raheem Sterling og David Silva endte med at sistnevnte satte inn 1-0.​

Fem minutter senere var det mer jubel på Etihad, og nok en gang ble Swansea spilt ut etter alle kunstens regler. Angrepet endte med at Fabian Delph kom til dødlinjen og slo hardt inn foran mål, der Raheem Sterling kunne styre inn dagens andre City-mål.

– Dette har vært en omgang City har spilt den fotballen vi vil huske dem for i mange år, sa TV 2s Premier League-kommentator Simen Stamsø Møller da lagene gikk til pause med 2-0-ledelse til Manchester City.

Kanonkule fra De Bruyne

Manchester City fortsatte å presse Swansea i andre omgang, og Kevin De Bruyne fikk en stor mulighet etter bare to minutters spill, men den belgiske midtbanespilleren skjøt like utenfor krysset til Lukasz Fabianski.

Bedre treff fikk han i det 54. spilleminutt da han fyrte av fra nesten 25 meter. Fabianski i Swansea-målet hørte bare ballen

– Han har vært Manchester Citys beste spiller denne sesongen, og han har kanskje Europas beste midtbanespiller, konstaterte Stamsø Møller.

Etter en drøy times spill gikk Raheem Sterling i bakken etter å ha blitt taklet av Federico Fernández. Dommer ga hjemmelaget straffespark, men Gabriel Jesus satte ballen i stolpen og Fabianski. Bernardo Silva var imidlertid først på returen og økte Manchester Citys ledelse til 4-0.

Et kvarter før slutt kom Benjamin Mendy inn for Manchester City. Venstrebacken har vært ute med en kneskade siden september.

Drøyt to minutter før slutt gjorde Gabriel Jesus opp for det misbrukte straffesparket da han headet inn 5-0, som ble sluttresultatet på Etihad.