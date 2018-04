Saken oppdateres!

Chelsea - Southampton 2-0

Med femteplass i serien og ute av Champions Leaue var FA-cupen Chelseas eneste mulighet til å ta hjem en tittel i årets sesong.

Etter søndagens FA-cup-semifinale lever fortsatt håpet om sølvtøy for London-klubben.

En kunstscoring fra Olivier Giroud og et strålende hodestøt fra innbytter Álvaro Morata var nok til å ta seg videre til finalen hvor Manchester United venter.

– Vi ga alt vi hadde og spilte bra spesielt i den andre omgangen. Vi måtte passe oss for Southamptons spillere, men nå kan vi endelig se fremover mot finale. Vi ønsker å komme topp fire og vinne finalen for å kalle det en god sesong, sa Eden Hazard til BBC Sport etter kampen.

Målscorer Giroud var en fornøyd mann etter kunstmålet:

– Eden (Hazard) ga meg en god ball så jeg bestemte meg for å prøve på noe. Jeg så forsvarerne og det var kanskje litt flaks, men det var det jeg prøvde på. Nå gleder vi oss til en fantastisk finale, fortalte franskmannen til BBC Sport.

Skudd i tverrliggeren

Chelsea åpnet i et forrykende tempo, og Willian var kun et tverrliggertreff unna å sende de kongeblå i føringen etter kun fem minutter. Scoringen lot i midlertidig vente på seg, fordi lagene hadde store problemer med å skape nok farligheter til å overliste de to keeperne på banen.

Southampton hadde nok med å komme seg over midtbanen og klarte aldri å true bakre treeren til Chelsea. Både Willian og Hazard prøvde ved flere anledninger, men skuddene gikk enten til side for mål eller i en oppofrende Southampton-forsvarer.

Giroud-magi

Publikum hadde ikke rukket å satt seg på Wembley da Olivier Giroud lekte inn 1-0 for Chelsea. Får ballen i boksen, dribler seg forbi to-tre mann og triller kula i det åpne buret ettersom McCarthy også var utspilt. En meget vakker scoring av franskmannen.

Southampton ropte på hands halvveis ut i omgangen, og det så ut til at Saints hadde en sak da målscorer Giroud var på ballen med hånden på en corner. Minutter etter var Nathan Redmond svært nære 1-1, men Willy Caballero vartet opp med en solid redning.

Situasjonen etter ropte Southampton på scoring etter at Caballero hadde rotet ballen over linja, men dommer Atkinson blåste heller frispark til sisteskansen etter en duell med Charlie Austin.

Målscorer Olivier Giroud ble erstattet Álvaro Morata med ti minutter igjen å spille, og for en måte spanjolen presenterte seg på. Et fantastisk innlegg fra Cesar Azpilicueta fant den høyreiste 25-åringen som stanget Chelsea opp i 2-0.

Southampton klarte aldri å komme nærmere, og Antonio Contes menn kontrollerte inn en komfortabel 2-0-seier og tok seg til FA-cupfinalen. Der venter Jose Mourinhos Manchester United som slo Tottenham 2-1, lørdag.