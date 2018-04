Arsenal - West Ham 4-1

Arsène Wenger ble hyllet av Arsenal-fansen på Emirates i den første kampen etter at han annonserte sin avgang ved sesongslutt, men det tok lag tid før Arsenal vartet opp med spill som var grunn til å hylle for hjemmefansen.

Nacho Monreal ordnet 1-0 tidlig i andre omgang, men Marko Arnautovic utlignet kort tid etter. Men mot slutten av oppgjøret puttet Arsenal foten på gasspedalen. Aaron Ramsey satte først inn 2-1, før det var duket for Alexandre Lacazette-show.

Franskmannen fikk litt overraskende sjanse fra start med Pierre-Emerick Aubameyang plassert på benken fra start. Lacazette la på til både 3-1 og 4-1 i sluttminuttene. Etter kampslutt ble Arsenal-supporterne ble stående igjen på Emirates for å hylle klubbens manager gjennom 22 år.

– 4-1 høres ut som starten på den perfekte avskjed, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad.​

– Du kan diskutere det som har skjedd de siste årene, men nå får han som fortjent. La oss håpe det blir sånn resten av sesongen, sier TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

Arsène Wenger har bare to kamper igjen på Emirates, den første kommer allerede mot Atlético Madrid i Europaliga-semifinalen torsdag.

– Han er en legende. Det er utrolig å være i samme klubb i 22 år. Vi vil avslutte sesongen godt og vinne et trofé for ham, sier Lacazette.

Tamt før pause

Etter åtte minutters spill fikk Arsenal den første store muligheten da Laurent Koscienlny headet like utenfor stolpen til Joe Hart, men seks minutter senere var Arsenal heldige som slapp unna baklengs.

Marko Arnautovic stakk bak Arsenal-forsvaret og prøvde seg fra skrått hold, men David Opsina, som spilte i Petr Cechs skadefravær, slo østerrikerens skuddforsøk unna.

– Han viser hvor han vil skyte. Det hjelper selvsagt David Opsina, men colombianeren gjør likevel en god redning, kommenterte Wikestad.

Danny Welbeck fikk en brukbar mulighet på en heading etter innlegg, men den tidligere Manchester United-spilleren kom ikke over ballen og headingen gikk utenfor.

Like før pause landet Mohamed Elneny forkjært i en hodeduell og ble liggende i gresset. Midtbanespilleren ble etter hvert båret ut med skinne på beinet. Mange vil nok frykte at egypteren nå kan miste både sesongavslutningen med Arsenal og sommerens VM-sluttspill.

Arsenal-spillerne skuffet TV 2-ekspert

Skadesmellen var noe av det siste som skjedde i en tam forestilling av Arsenal. TV 2s Premier League-ekspert var skuffet over det hjemmelagets spillere viste i en av Wenger siste kamper på Emirates.

– Jeg er skuffet over at de ikke viser med glød og trykk i spillet sitt. Jeg mener Wenger, selv om han er en rolig og sindig prosessor, må piske spillerne opp i ringa, sa Brede Hangeland.

Arsenal startet forrykende i andre omgang, og det tok bare fem minutter før laget fra Nord-London tok ledelsen. Et hjørnespark ble slått mot Nacho Monreal på elleve meter. På volley satte spanjolen inn 1-0 for Arsenal.

I minuttene etter ble navnet til Arsène Wenger sunget på Emirates.

Men Arnautovic stilnet hjemmefansen etter en drøy times spill. Etter klabb og babb rundt Arsenals mål, havnet ballen hos Arnautovic ute til venstre. Den tidligere Stoke-spilleren klinte til og ballen suste inn bak David Ospina.

Fra kjemperedning til fullstendig kaos

Tolv minutter før full tid dro Joe Hart frem en meget god redning da Welbeck forsøkte å curle rundt West Ham-keeperen, men Hart fikk slått til hjørnespark.​ Få minutter senere måtte Hart kapitulere.​

Declan Rice dukket unna et innlegg fra Aaron Ramsey. Ballen gikk i det lengste hjørnet bak Joe Hart, som så utgangen for sent til å gjøre noe.

Med minutter før slutt la Alexandre Lacazette på til 3-1, før samme mann fastsatte resultatet til 4-1 med et drøyt minutt igjen av ordinær tid.

I minuttene etter kampen ble Arsenal-fansen stående igjen for å applaudere Wenger og spillerne.

– Fra «Wenger out» til «Only one Arsène Wenger», kommenterte Wikestad.