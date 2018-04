VIFs supportergruppe Klanen sendte også ut en tweet der de minner om at «Intility Arena er en voldtektsfri stadion».

Bannerne deres hadde tekst som blant annet «heller horesønn enn voldtekstmann», «sex krever samtykke – håper du mister såpestykket» og «Selv om noen sover gjelder fortsatt Norges lover».

Alle hentyder til situasjonen med en av Moldes spillere, som er tiltalt for en såkalt sovevoldtekt. Han hevder sin uskyld og venter på rettssak. Ingen dom er altså falt i saken. Molde har valgt å bruke ham i påvente av rettssaken.

– Dette er ikke greit. Vi har gitt delegat og arrangør beskjed, sier Molde-direktør Øystein Neerland i en SMS til TV 2.

Kampdelegat Njål Rønning bekrefter overfor TV 2 at han mottok klage fra Molde.

– Jeg har dokumentert det som har skjedd og vil sende en rapport til NFF, så er de topp til dem om det er noe straffbart eller ikke, sier Rønning.

På Klanens hjemmesider lørdag lørdag skrev et av medlemmene om sine holdninger til at spilleren er i troppen til Molde:

– Den voldtektstiltalte er på ingen måte velkommen hos oss. Jeg blir faktisk fysisk uvel av tanken på at jeg skal befinne meg på samme sted som ham i morgen.

Støtter Klanen

Talsmann Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse, sier til TV 2 at han mener Klanens bannere er OK.

– Det virker som at de holder seg innenfor. At alle skjønner referansen, men ikke plumper uti med ren hets. Det er kunsten man må mestre, at det er snert og ikke bare drittslenging, sier Sandboe.

Han har skrevet om saken på alliansens hjemmesider.

Sandboe mener at Molde selv kunne hindret dette ved ikke å la spilleren spille før en dom i saken foreligger.

– Dette er reaksjoner man visste ville komme. Det ville minsket belastningen på alle parter i saken om han ikke spilte. Molde kunne selv løst dette smidig. Fotballsupportere vil gjøre alt de kan for å sette ut motstanderen. Noen ganger kan det se voldsomt ut.

Øystein Neerland vil ikke kommentere standpunktet til Norsk Supporterallianse, eller saken mer.

Molde-spilleren ble også utsatt for tribunehets da Molde møtte Rosenborg på Lerkendal. Da ble han i en kort periode også identifisert i sosiale medier av Petter Northug.

Spillerens forsvarer, advokat Øyvind Panzer Iversen, sa da til Nettavisen at de ville vurdere søksmål mot Northug. Iversen ville ikke kommentere Klanens bannere overfor TV 2 søndag kveld.

– Vi kan ikke stå bak dette

Daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, Erik Espeseth, mener Klanen har beveget seg over de reglene og prinsippene som ble satt før kampen ved å navnsette en av bannerne.

– Vi gikk igjennom dette med supporterne før kampen, fordi vi visste at det mest sannsynlig ville dukke opp slike skilt. Vi mener for at det ikke er bra at de velger å skrive slike ting, spesielt banneret som navngir personen det gjelder, og kan ikke stå bak dette, sa Espeseth til TV 2 etter kampen.

Han sier videre at de nå vil ha en dialog med Molde videre.

– Jeg har personlig snakket med Neerland i Molde både før, under og etter kampen, og vil naturligvis fortsatt ha en åpen dialog med klubben om hva som vil skjer videre.

TV 2 har ikke lyktes å komme i kontakt med Klanen på nåværende tidspunkt.