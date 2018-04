Sauebonde Gunn Sogge og de andre beboerne under det rasfarlige fjellpartiet fikk i dag besøk av statsminister Erna Solberg.

– Der oppe ser du grunnen til at vi hver høst må evakuere fra hjemmet vårt, sier Gunn Sogge og peker opp på fjellet Manen og det mest ustabile partiet som heter Veslemannen.

Forstår utfordringene

Statsministeren hadde invitert seg selv på kaffe for å høre hvordan det er å bo under disse rasfarlige fjellene. Og ras fikk Solberg oppleve da store steiner dundret ned fjellsiden under besøket.

– Det først og fremst frykten og usikkerheten som familiene som bor her har slitt med. At det går steinsprang som vi nesten hører bak oss, sier Solberg og snur seg opp mot fjellsiden der det bulderer.

– At fjellet beveger seg og det kan komme et storras. Det er trykkende, det forstår jeg, sier Solberg til TV 2.

– Blir du engstelig?

– Nei, jeg er ikke engstelig. Jeg vet at dette er overvåket og at det først og fremst er farlig om høsten.

Hun forstår godt utfordringene til de som bor her.

– Nå har vært evakuert høst etter høst etter høst, skjønner jeg det er en påkjenning. Når du kommer hit og ser så skjønner man også at det er en påkjenning å bo rett under et fjell som kan gi et ras når som helst når det er mye regn på høsten, sier Solberg.

Viktig å bli sett

Gunn Sogge, som driver gården sammen med mannen Jørgen, er glad for at statsministeren kom på besøk.

– Det er stas for oss å vise frem gården, og dyra her. Men også for å få formidlet de utfordringene vi sliter med. Det er veldig ålreit at hun vil komme hit til oss, sier Sogge.

Beboerne hadde en viktig melding til statsministeren.

– Budskapet er: Se oss! Se hvor mange dyr vi har har og hva vi sliter med. Det er ikke så lett for oss å bo oppunder fjellet og drive med stadige evakueringer, sier Sogge.

– Hva er den største utfordringen?

– De stadige evakueringer tar på. Du vet aldri når det skjer, at du må flytte på kort varsel og flytte alle dyra. Så er det usikkerheten for fremtida. Du vet ikke om du bor her om ti år. På grunn av byggeforbudet får vil heller ikke gjort utvidelser og utbedringer av fjøsen. Alt blir stående på vent.

Familien Sogge driver stort med sau. 230 lamminger er unnagjort så langt denne våren. 100 står igjen. Statsministeren tok seg også tid til et besøk i sauefjøsen.

– Det er krevende og skal flytte på så mange dyr samtidig som du har engstelsen om raset som kan komme hver høst. Det gir også et mye sterkere bilde å se dyrene som også skal evakueres, innrømmer statsministeren.

Ingen vil kjøpe

Nå kan det bli aktuelt å bygge beredskapsfjøs for hele besetningen. Det er Gunn Sogge glad for.

– Det vil jo gjøre at det blir lettere. Da har vi har en plass å ha dyra hvis det blir langvarig og det blir kaldt. Vi må klippe sauene på høsten, og da har vi ingen stede å ha de. Så om vi kunne ha et bygg å ha sauene i på høsten og vite at det var trygt og sikkert vil hjelpe på.

– Det mange lurer på er hvorfor bor dere her fortsatt når det er så stor risiko?

– Vi har ikke muligheter til noe annet. Vi får ikke solgt huset og er ganske låst nå. Det er flott her, vi vil gjerne bo her og vi har jo bygd dette opp gjennom et helt liv. Samtidig er det jo ingen som vil flytte hit og bo her med stadige evakueringer, og vi må ha penger til å starte noe nytt. Så lenge staten ikke vil innløse boligen, må vi bli her, sier Gunn Sogge til TV 2.