Arsenal møter West Ham i sin første kamp søndag siden Arsène Wenger fredag kunngjorde at han er ferdig som London-klubbens manager etter sesongen.

Flere og flere Arsenal-supportere har ropt på franskmannens avgang de siste sesongene, og de siste hjemmekampene har det vært stadig flere tomme seter.

Men mot West Ham har Arsenals tilhengere møtt opp for å hylle Wenger.

HYLLES: Arsenal-supporterne takket Arsène Wenger for innsatsen Foto: Toby Melville

– Endringen i atmosfæren og stemningen rundt og inne på stadion er påfallende. Det har vært et sted preget av både frustrasjon, litt sinne og kanskje verst av alt; likegyldighet. Etter annonseringen av Wengers avgang er optimismen og smilet tilbake, og nå får han avskjeden han virkelig fortjener etter 22 år, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad på indre bane.

TV 2s eksperter synes det er rart at en 22 år lang epoke snart er over.

– Det er vemodig. Vi har hatt diskusjon rundt Wenger de tre-fire siste sesongene. Det har vært mye styr, men jeg beundrer stort på hvilken måte han kom til England og tok Premier League med storm. Han revolusjonerte engelsk fotball, og måten fotballen han har stått for står hjertet mitt nært. Jeg har forsvart Wenger med nebb og klør, selv om jeg i fjor mente at det var på tide å gå. Jeg håper de vinner Europaligaen, så ettermælet blir bedre enn det har vært de siste sesongene, sier TV 2s Petter Myhre.

– Stor sjanse for tunge Arsenal-år

Brede Hangeland tror ikke det er noen garanti for at Arsenal får et løft med en ny manager neste sesong.

– Han revolusjonerte Premier League, men nå har han blitt forbigått. Han har det ikke i seg å ta igjen City. Det blir spennende å se hva som skjer med Arsenal. Et er stor sjanse for at de går noen tunge år i møte, sier han.

Myhre mener Arsenal må ansette en manager som står for den samme offensive fotballen Arsène Wenger har blitt kjent for.

– Det Wenger har tatt med inn i klubben må dyrkes og brukes for alt det er verdt. Tar du en helt annen retning, så er sannsynligheten stor for at det vil ta mange år før de kommer opp igjen. De har en spillergruppe som er vant til å spille den type fotball. De skal ikke legge blåkopi, men filosofien bør være den samme om de ikke skal få et fall i kvalitet, sier Myhre, og fortsetter:

– Nå har denne sesongen kanskje vært den dårligste til Wenger og det er så å si umulig å gjøre det noe særlig dårligere.

Hangeland mener også engelsk fotball har mye å takke Wenger for.

– Jeg tror aldri vi får se en som sitter så lenge som Wenger. Det er en utrolig prestasjon. Legende blir ofte misbrukt i fotball, men han fortjener det. Han satte retningen for Premier League med kosthold, trening og den kontinentale innflytelsen. Han brøt barrierer og tok Premier League til et nytt nivå. Ligaen hadde ikke vært det samme uten Wenger, sier Hangeland.

– Bensin på bålet

Wenger var ikke interessert i å snakke om egen avgang før kampen.

– Jeg ønsker å fokusere på kampen, og jobben min handler fortsatt om å vinne neste kamp. Vi må skille følelser og arbeideroppgaver. Jeg vil gjøre jobben min på best mulig måte frem til siste slutt, sier franskmannen.

Det har blitt spekulert i om Wenger har fått beskjed om å trekke seg.

– At han ikke vil snakke om avgangen, er bensin på bålet for sånne spekulasjoner, sier Petter Myhre.

– Det som er fint med at dette er kunngjort nå er at fansen får tatt en god avskjed i stedet for at avgjørelsen skulle kommet 14 dager etter sesongslutt. Han fortjener mer enn det. Dette kan skape en entusiasme, og forhåpentligvis gir det klubben et løft og trykk inn mot Europaliga-kampene, fortsetter TV 2s Premier League-ekspert.

Arsenal møter Atlético Madrid i semifinalen i Europaligaen. Vinneren av turneringen går rett inn i gruppespillet i neste sesongs Mesterliga.