Med drøyt 20 kilometer igjen støtet Quick-Step Floors' Bob Jungels (25) fra favorittgruppen. Den luxembourgske mesteren holdt stand på strålende vis og tråkket inn til karrierens største seier i ensom majestet i Liège-Bastogne-Liège.

– Ganske uvirkelig

– Jeg kan ikke tro det. Det er ganske uvirkelig. Jeg har ventet på et stort resultat lenge. Jeg er så glad over lagarbeidet og alt det harde arbeidet har gitt avkastning, sier Jungels.

I «La Doyenne», det eldste av de fem sykkelmonumentene, var Alejandro Valverde og Jungels' lagkamerat Julian Alaphilippe regnet som de største favorittene, men ingen av de antatt sterkeste i feltet maktet å samle nok krefter til å hente 25-åringen, som har en sjetteplass fra Giro d'Italia på CV-en.

– En liten skrell, det må det være lov å si, sa Christian Paasche da Jungels vinglet over målstreken.

Drøyt halvminuttet lenger bak kom Michael Woods over streken etter å ha slått Romain Bardet i kampen om andreplassen.

Skulle egentlig hjelpe kapteinen

Dette var Quick-Step Floors-lagets 27. triumf så langt denne sesongen.

Belgierne har dominert sykkelsirkuset og vunnet ritt etter ritt og vist hvilken bredde laget har. Jungels' triumf i søndagens siste vårklassiker var derimot av det overraskende slaget. Angrepet med to mil igjen var nok mer planlagt som et taktisk fremstøt for å spille lagets kaptein Alaphilippe i en god posisjon, men resultatet ble noe helt annet. Da Alaphilippe, som vant La Fléche Wallonne onsdag, trillet over målstreken til fjerdeplass, løftet han armene ut fra kroppen, jublet og pekte på lagets logo.

– Dette viser hvor mange kort de har å spille på i Quick- Step Floors, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Selv smilte seierherren fra øre til øre etter den overraskende triumfen.

– For å være ærlig trodde jeg ikke på det før jeg ikke så noen på målstreken. Jeg følte meg virkelig bra hele veien. Etter onsdag hadde vi Julian som en klar leder, men på et tidspunkt prøvde jeg å gå for å holde ham i en god posisjon. Ingen klarte å hente meg, sier Jungels.

Forhåndsfavoritt Valverde var på jakt etter en historisk femte seier i rittet, men lyktes ikke med å følge opp seieren fra i fjor. Den spanske veteranen endte til slutt på 13. plass.

Klassiker-dronningen vant

I kvinneklassen var Anna van der Breggen (28) overlegen da hun i ensom majestet kunne innkassere seieren for andre år på rad. Boels-Dolmans-rytteren har med deg lagt bak seg en glitrende klassikersesong med triumfer i Strade Bianche, Flandern rundt, La Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège.

Vita Heine tilbragte deler av dagen i brudd, men fullførte ikke rittet. Ingrid Lorvik kom i mål sammen med en liten gruppe til en 34. plass to minutter og 38 sekunder bak van der Breggen.