Se Mohamed Salahs frekke scoring mot West Bromwich i videovinduet øverst!

Med sin straffescoring fem minutter på overtid i oktober i fjor sendte Mohamed Salah sitt Egypt til sitt første VM-sluttspill siden mesterskapet i Italia 1990, men med under to måneder igjen til VM i Russland er Premier Leagues toppscorer i konflikt med Det egyptiske fotballforbundet.

Årsaken skal være at et bilde av Salah dukket opp på flyet til det egyptiske landslaget. Det samme gjorde logoene til av flere forbundets sponsorer, inkludert teleselskapet Telecom Egypt. Problemet er at Mohamed Salah har en privat sponsoravtale med konkurrenten Vodafone.

– Vi star overfor alvorlige problemer med fotballforbundet. Ethvert uautorisert bruk av bilderettigheter skal bli håndtert seriøst. Alle muligheter er på bordet, skrev Salahs agent, Ramy Abbas, på Twitter forrige uke, ifølge Sport360.

Ifølge tidligere forbundsdirektør Mazen Marzouk får de kun bruke bilder av Salah om han er med i en gruppe med egyptiske landslagskamerater.

Bare timer etter at Salah hadde scoret sitt Premier League-mål nummer 31 denne sesongen mot West Bromwich lørdag, la Liverpool-stjernen ut et bilde på Twitter av seg selv med agenten og teksten «full støtte».

Konflikten har fått den egyptiske fotballhelten Mido, kjent fra klubber som Ajax, Tottenham, Middlesbrough og Roma, til å ta til Twitter.

– Problemet mellom Salah og sponsorselskapene må bli håndtert med stor intelligens og må følge regelverket. Tidspunktet for problemet er vanskelig, og dersom Salah skulle få en egen avtale, hvordan kan du vite at ikke andre spillere vil be om det samme? Jeg føler med Hany Abu Rida (forbundspresident) og Héctor Cúper (landslagssjef), for denne type problemer kan ødelegge ethvert lag.

Liverpool Echo skrev i mars at Vodafones får kunder elleve gratis minutters ringetid for hver scoring Salah noterer seg i sesongavslutningen, og dette kan ifølge lokalavisen koste telefonselskapet over én milliard kroner per mål.

Egypt åpner VM mot Uruguay fredag 15. juni. Egypterne møter også vertsnasjonen Russland og Saudi-Arabia.

Egypt krysser fingrene Arsenals Mohamed Elneny, for mot West Ham ble midtbanespilleren båret av banen med skinne på beinet etter et overtråkk.