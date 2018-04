Den britiske hjemmefavoritten Mo Farah, som nå satser på maraton etter å ha dominert langdistanse på bane i mange år, ble jublet inn til tredjeplass på ny britisk rekord 2.06.32.

Vivian Cheruiyot, som er verdensmester på 5000 meter, løp maraton for første gang i London for ett år siden. 34-åringen løp søndag inn til personlig rekord med 2.18.31 i varmt forsommervær og feiret sin første London-seier.

Tittelforsvarer Mary Keitany startet hardt i et forsøk på å slå Paula Radcliffes verdensrekord på 2.15.25, men det ble altfor tøft, og hun falt kraftig av mot slutten. Brigid Kosgei løp inn til andreplass drøyt halvannet minutt bak vinneren.

OL-mester Kipchoge vant London maraton for tredje gang med tiden 2.04.27. Det er halvannet minutt over Denis Kimettos verdensrekord, som han hadde ambisjon om å utfordre. Kipchoge seiret et drøyt halvminutt foran etiopiske Tola Shura Kitata.

Kipchoge vant i London også i 2015 og 2016.

Briten David Weir vant mennenes rullestolløp for åttende gang, mens australske Madison de Rozario vant kvinnenes for første gang.

Titusener av løpere var i aksjon i Londons gater, mange for å samle inn penger til veldedige forhold, men løpets medisinsk ansvarlige ga ekstra streng beskjed om å drikke nok i det uvanlig varme været med over 20 grader.

