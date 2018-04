Når man er ute på reise, på festival eller fjelltur er det ikke alltid like lett å finne et toalett i nærheten. Eller om det finnes et toalett så er de ikke alltid like hygeniske eller renslige.



Nå finnes det et produkt som gjør at man kan slippe dette styret – nemlig tissetrakten.

Med denne kan kvinner stå og tisse som en mann.

Helsekontrollen har fått to jenter fra Den Norske Turistforening, Johanne Grue Reiten og Tina Marii Skare til å teste tissetrakter.

– Det var vanskeligere enn jeg trodde å stå og tisse. Bare det å stå og tisse, for det er ikke kroppen vant til, sier Skare.

Jentene har prøvd tre forskjellige trakter over fire uker: Shewee, GoGirl og LadyP. Alle traktene kan kjøpes på nett.

– Jeg fikk det ikke helt til, men jeg har ei venninne som får det til kjempebra og bruker den mye på tur. Det krever nok bare nok øving for å få det til, sier Reiten til Helsekontrollen.

TESTPANEL: Disse to jentene fra DNT har testet tissetraktene i over fire uker. Foto: Anders Myhr Nielsen.

Krever tålmodighet

Jentenes mål med tissetraktene var at de skulle kunne gå på do på fjellet, i snøføyk og vind, uten å måtte dra ned med buksene. De gledet seg til å se om dette produktet kunne hjelpe de i vintermånedene hvor det kan være både snøføyk og mange minusgrader.

– LadyP og GoGirl er laget av silikon og bøyer seg lett, da måtte jeg ned med buksen for å hindre søl. Shewee er hardplast og da var det nok å bare åpne smekken godt nok, sier Skare.

Reiten er enig og legger til at om man ikke bøyde seg nok frem så kunne man risikere at tisset kom andre steder enn på bakken.

– Jeg tror vi kan oppsummere testen med at tissetrakt er et bra produkt, men man må ha tålmodigheten for å mestre det, sier Reiten.

Selv om testingen ikke ble helt vellykket kommer jentene til å fortsette å bruke tissetraktene.

– Det er veldig greit å ha når man skal tisse på offentlige toaletter, for nå kan jeg bare stå over de, sier Skare.

– Ikke der skoen klemmer

Blogger og feminist Kristin Gjelsvik er selv usikker på om hun ville brukt tissetrakten med det første.

Kristin Gjelsvik syns produktet er gøy. Foto: Privat (kristingjelsvik.no)

– Å bare dra denne opp fra vesken på en festival og sette seg i grøftekanten, nei, det hadde jeg ikke gjort.

Bloggeren forteller at hun tror alle jenter på et eller annet tidspunkt har tenkt at gutter er heldige som kan tisse hvor som helst, mens det er litt mer styr med kvinner.

– Derfor er dette produktet veldig gøy, nå kan kvinner stå og tisse de også.

Når hun får spørsmålet om hun tror at dette kan være et slag for likestillingen blir hun heller litt avventende.

– Hvis dette produktet skal være det som sier at nå er menn og kvinner likestilte, så er det ikke den kampen vi bør ta. Det er ikke der skoen klemmer for å si det sånn.​