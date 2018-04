Det er britiske The Sun on Sunday som skriver at Pippa Middleton venter sitt første barn.

Ifølge avisen har 34-åringen og ektemannen James Matthews (42) fortalt familien og sine nærmeste venner om graviditeten. De kommende foreldrene beskrives som overlykkelige.

Andre britiske tabloider har naturligvis også kastet seg over nyheten.

Ifølge MailOnline er terminen i oktober måned. MailOnline har kontaktet Pippa Middletons talspersoner, som foreløpig ikke har bekreftet graviditeten.

Fortalte Kate

Nyheten blir kjent samtidig som Pippa Middletons storesøster, hertuginne Kate (36) og prins William (35) venter sitt tredje barn. Det er ventet at Kate kommer til å føde i løpet av kort tid.

The Sun on Sunday skriver at Kate var den første personen, etter ektemannen James Matthews, som fikk vite om graviditeten.

– Hyggelige nyheter fra London i dag: Mens hertuginne Kate er dagsventende med sitt tredje barn, skal altså hennes yngre søster Pippa være gravid med sitt første. Hun har da også lenge gitt uttrykk for at hun har ønsket seg barn, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

Ifølge den britiske avisen kunne ikke hertuginnen av Cambridge vært mer glad for at også lillesøsteren er gravid.

– Det er klart dette er hyggelig for Kate, som nå kan gi «mammaråd» til sin lillesøster, og Kate er nok spesielt glad for at hennes egne barn nå etterhvert får en liten fetter eller kusine som lekekamerat. Pippa og Kate har alltid stått hverandre svært nær, og det vil nok deres barn også helt sikkert gjøre, fortsetter Totland

Vanskelig tid

Den oppløftende nyheten kommer i en vanskelig tid for familien. Pippa Middletons svigerfar, David Matthews, er siktet for voldtekt av en mindreårig i perioden mellom 1998 og 1999. Han avviser anklagene.

– Det har vært noen tøffe uker for de to familiene, så dette har gitt dem mye etterlengtet lykke og lettelse, sier en venn til The Sun on Sunday.