The Sun hevder å ha eksklusive nyheter på at Newcastle vurderer å legge inn bud på Joshua King. Rafa Benitez ønsker angivelig å gjøre nordmannen til sin nye midtspiss og har gjort King til en prioritet på overgangsmarkedet. Bournemouth skal ønske seg minst 220 millioner kroner for den norske spissen.

Newcastle ønsker samtidig å beholde Kenedy, men det er lite trolig at Chelsea ønsker å gjøre overgangen permantent. Derfor virker Newcastles beste sjanse til å beholde brasilianeren å låne ham nok en sesong, skriver Daily Mail.

The Sun henviser også til Bild som skriver at Arsenal vurderer Nice-trener Lucien Favre som erstatter for Arsène Wenger. Juventus-trener Massimiliano Allegri og arbeidsledige Luis Enrique nevnes som de heteste kandidatene til jobben.

José Mourinho kommer ikke til å stå i veien dersom Anthony Martial ønsker seg bort fra Manchester United, skriver The Times.

Napolis Jorginho er ettertraktet. Ifølge The Sun sier midtbanespilleren at han foretrekker en overgang til Manchester City fremfor byrival United. City blir også koblet til Thiago Alcantara, en av Pep Guardiolas tidligere elever.

Samme avis skriver at Manchester United ønsker å hente Sevilla-midtstopper Clement Lenglet til sommeren.

Mirror skriver at seks klubber er med i kampen om Marouane Fellaini. Belgierens kontrakt med Manchester United går ut etter sesongen.

Mirror hevder at Leicester, Fulham, Wolves og Everton er interesserte i å hente Sardar Azmoun, Rubin Kazan-spissen som omtales som «den iranske Messi».