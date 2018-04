Se hyllesten av Iniesta i Sportsnyhetene øverst på siden!

– Det er mange sterke følelser Kjærligheten og respekten folk har for meg er noe jeg er veldig takknemlig for.

Det sier Andres Iniesta (33) etter å ha blitt takket av i lørdagens spanske cupfinale. Midtbanevirtuosen har legendestatus i fotballverdenen, og det var tydelig da han ble byttet ut minutter før full tid.

Annonserer nyhet til uken

Både Barcelona- og Sevilla-fansen reiste seg for å applaudere ham av banen. Et følelsesladet øyeblikk for Iniesta, som i tårer på benken kunne høre fansen rope navnet hans i det som var hans siste finale for Barcelona.

HELT KONGE: Andres Iniesta løfter Copa del Rey-trofeet for sjette gang med den spanske kongen Felipe som tilskuer. Foto: Susana Vera

Selv om ingenting er bekreftet tyder alt på at Iniesta forlater klubben i sitt hjerte og setter kursen mot Kina etter sesongen. Scoring, 5-0-ydmykelse av Sevilla og nok et trofé i skapet. Finaleavskjeden kunne ikke vært bedre for Iniesta.

– Jeg kommer til å snakke om fremtiden min til uken. Det er tydelig, men nå er vi glade for det som skjedde her i dag. Jeg ønsket virkelig å gjøre det bra i dag, og det gikk bra fra første minutt, sier Iniesta ifølge Marca.

Klubbpresident Josep Bartomeu bekreftet etter kampen at det er kommet et tilbud på bordet fra det spanske medier hevder er Chongqing Lifan.

– Jeg vet at Iniesta har et tilbud, men Barcelona er hans livs klubb og han har en livstidskontrakt. Vi har den beste i verden (Messi), men Iniesta setter et spor i Barcelonas historie, sier Bartomeu.

Også Barcelona-trener Ernesto Valverde sluttet seg til hyllesten.

– La oss se hva som skjer. Andres er den som må ta avgjørelsen og kommunisere det ut. Det er klart at Andres er en nytelse å se spille, og i dag fikk han et mål også. Det er som med Messi – de får vanskelige ting til å se så enkelt ut. Da jeg var spiller, ville jeg gitt armen min for noen av berøringene han har, sier Valverde ifølge ESPN.

– Et geni, en gigant

Når Iniesta nå setter Barcelona-punktum, gjør han det etter en karriere nesten helt uten sidestykke. Mot Deportivo i neste serierunde kan han som kaptein innkassere sin niende ligatittel med Barcelona. I tillegg til rekken av La Liga-triumfer har La Masia-produktet vunnet det som er å vinne på fotballbanen.

Fire Champions League-titler, seks cuptriumfer, én VM-tittel og to EM-titler er blant de største trofeene i en stappfull fotball-CV. En gigant som Barcelona ikke kommer til å klare å erstatte, mener TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø Møller.

– Han har vært favoritten min på det laget i ti år. Jeg ser på ham som tidenes beste fotballspiller som ikke har vært verdens beste på noe tidspunkt. Det er litt kult. En spiller som har levd i skyggen av verdens beste, men så har han egentlig vært like god, sier Stamsø Møller.

– Av midtbanespillere i min tid klarer jeg ikke å se så mange bedre. Han er helt der opp med Zidane og Xavi – topp fem midtbanespillere siden jeg ble født. Klubb- og landslaget hadde ikke vunnet så mye uten ham. Han er et geni, en gigant.

FIRE CL-TITLER: Andres Iniesta feirer finaletriumfen over Manchester United i Roma i 2009 sammen med Lionel Messi. Foto: Manu Fernandez

Elsket av alle

Der fotballen polariserer og skaper fiender, har Iniesta klar det kunststykke å bli elsket av nesten alle som har et hjerte i sporten. Hyllesten i Copa del Rey-finalen lørdag kveld varmet hjertet til mange, blant dem Stamsø Møller.

– Det blir ikke så veldig mye finere scener enn det. Også med tanke på at Barcelona er et lag som splitter folk. Det er en klubb som ser på seg selv som størst. Det gjør nok at mange får avsmak, men Iniesta er en fyr som har klart å bli populær hos absolutt alle. Det setter litt spor når man ser sånne ting, sier Stamsø Møller.

– Måten han feiret VM-finalen på med å hedre kameraten (Dani Jarque, Espanyol-spilleren som mistet livet) gjorde inntrykk på mange. Han virker som en veldig fin fyr og på ingen måte en egoist.

Men nå virker det altså å være over på det øverste nivået for en av fotballens gentlemen.

– Det er riktig tidspunkt å gi seg på. Jeg liker at spillere gir seg når de fremdeles har noe å bidra med. Det er vondt å se spillere som forfaller, men prøver og prøver. Kampen i går var et perfekt punktum, sier Stamsø Møller.