Ulykken skjedde i krysset Dronningens gate/Elvegata i sentrum av Kristiansand i 06.20-tiden søndag morgen.

– Det var en politibil som var under utrykning til et oppdrag som krasjet med en annen bil, det vil si at politibilen fikk en annen bil inn i siden, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Miriam Stausland, til TV 2.

Årsaken til at bilen kjørte inn i politibilen er så langt ikke kjent.

Tre personer ble sendt til sjekk etter ulykken.

– Det var en polititjenesteperson som ble kjørt til sjekk på legevakt, som nå er dimittert, og to andre som ble sendt til akuttmottaket, fortsetter Stausland.

Skadeomfanget er så langt ikke kjent, men Stausland forteller at personene «var ute av bilene og gikk etter ulykken».

Spesialenheten er rutinemessig varslet om saken.