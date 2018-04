Da drapet på kona fant sted 14. juni i 2016, hadde forholdet mellom hun og ektemannen vært belastende i en periode. Hun hadde to opphold på et krisesenter før drapet.

En måned tidligere, i mai, hadde han vært voldelig mot henne. Ektemannen tok mobiltelefonen fra kona og han kjøpte en flybillett til henne.

Retten mener at 43-åringen tvang kona til å reise til Russland. Hun ble truet på livet dersom hun viste seg i Norge igjen.

Bakgrunnen for ektemannens trusler var at kona ønsket å gå fra ham.

Sjekket mobilelefonen

Mens kona befant seg i Russland, klarte ektemannen å komme seg inn på mobiltelefonen hennes. Der fant han informasjon som gjorde ham oppbrakt, ifølge dommen.

Få dager før drapet, kontaktet han kona. De skal ha blitt enige om at hun skulle komme hjem.

Hun hadde imidlertid to betingelser: At han skulle være ute av huset og at de ikke skulle møtes. Dette godtok ektemannen i samtalen mellom dem.

Parets eldste datter ønsket ikke at moren skulle komme hjem fra Russland fordi hun fryktet for hva faren kunne komme til å gjøre. Moren valgte likevel å reise tilbake til Norge.

Ventet på busstoppet

Kona tok flybussen fra Oslo lufthavn til Oslo. Denne billetten hadde ektemannen kjøpt, og dermed visste han når hun ville dukke opp.

Ved 16-tiden forlot han hjemmet deres på Trosterud i Oslo. Han hadde blant annet med seg en hammer og en kniv. 43-åringen gikk til busstoppet Trosterudkrysset som ligger langs E6 ved Alnabru.

Der satt han og ventet i mellom én og to timer. Kort tid etter at kona gikk av flybussen, angrep han henne med kniven. Angrepet skal ha skjedd uten at det ble utvekslet et eneste ord mellom dem.

Hun ble skadet i det første angrepet, men klarte å komme seg unna. Kvinnen beveget seg rundt 60 meter oppover en gangvei mens hun blødde kraftig. Da han tok henne igjen, ble hun påført de dødelige stikkene. Undersøkelser etter drapet viser at kvinnen ble påført 27 stikk og rifter med kniven.

43-åringen skal deretter ha gått rolig fra stedet med kniven i hånden. Han ble pågrepet kort tid etterpå.

Skjerpet straffen

Oslo tingrett dømte i desember i fjor mannen til 17 år og ni måneders fengsel for overlagt drap. 43-åringen erkjente straffskyld for drapet, men anket straffeutmålingen til lagmannsretten. Der ble altså straffen skjerpet med nesten halvannet år.

Retten mener det er skjerpende at drapet skjedde på en planmessig og brutal måte, i tillegg til at det skjedde på høylys dag i et område hvor mange mennesker ferdes. Flere personer ble vitner til drapet.

I tillegg til overlagt drap, ble 43-åringen dømt for å ha mishandlet både sin avdøde kone og deres eldste datter. Mishandlingen har pågått siden 2003, slår retten fast.

Ektemannen har blant annet jobbet som kokk på et av Oslos mest fasjonable restauranter, men har gått arbeidsledig siden høsten 2015. Han er opprinnelig fra Afghanistan, mens den avdøde kvinnen er russisk statsborger. Paret har tre felles barn.