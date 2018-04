Verne Troyer, mest kjent for rollen som Mini-Me i «Austin Powers»-filmene, er død.

Troyer døde lørdag, det melder familien på hans Facebook-side.

Han ble 49 år gammel.

– Det er med stor sorg og utrolig tunge hjerter vi skriver at Verne gikk bort i dag, skriver familien.

– Han ønsket å få alle til å smile, være glad og le, skriver de videre.

Skuespilleren ble lagt inn på sykehus tidligere denne måneden, det melder TMZ.

Troyer begynte sin Hollywood-karriere i 1994 som stuntmann i filmen «Baby's Day Out».

Han har også spilt i filmer som «Men in Black» og «Fear and Loathing in Las Vegas».

Saken oppdateres.